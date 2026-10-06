鏡頭：台塑助建　麥寮社教園區雲林文化新據點

麥寮社教園區外觀。（中評社 李京昇攝） 中評社雲林10月12日電（記者 李京昇）位於雲林縣麥寮鄉麥豐村的社教園區，是麥寮近年重要的文化公共建設，園區結合智慧圖書館、生活美學館及美學孵化廣場，提供閱讀、藝文展覽、研習及社區活動等功能，也讓以工業發展著稱的麥寮多了一處文化休閒空間。



根據台塑企業資料顯示，台塑第六套輕油裂解廠（台塑六輕）落腳雲林麥寮逾30年，六輕2025年產值達新台幣1兆610億元，近5年平均每年增加政府稅收逾140億元，30多年累積投資金額已超過1兆元。麥寮工業發展後，人口及經濟活動增加，地方對公共文化設施的需求也隨之提升。



麥寮鄉社教園區由台塑企業投入經費興建，麥寮鄉長許忠富與鄉公所也持續爭取及推動相關建設，盼補足地方文化、閱讀與休閒設施需求。園區2017年完成規劃，第一期工程包括智慧圖書館及生活美學館，2018年2月動土，占地約2．4公頃，原規劃提供圖書藝文、社教研習及休閒活動等多元功能。



社教園區由台塑企業投入經費興建，2018年開工後受到疫情及營造原物料價格上漲等因素影響，直至2023年底完工，2024年4月移交麥寮鄉公所，連同景觀、室內裝修及附屬工程，總經費約新台幣6．2億元。



園區於2025年1月正式啟用，其中智慧圖書館館藏超過7萬4千冊，設有兒童閱覽區、樂齡專區、青少年創意空間及新住民閱讀區等；生活美學館則提供展覽、研習及社區交流，美學孵化廣場也可作為戶外活動與地方藝文使用。



從早期因應工業發展所增加的公共設施需求，到企業投入興建、地方政府接手營運，麥寮社教園區歷經多年規劃與施工，如今成為當地居民閱讀、休閒及參與藝文活動的公共空間，也讓麥寮鄉多了一處文化生活據點。



