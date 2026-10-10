專論：美國急轉彎買俄油　台灣看到什麼？

美國總統特朗普10月9日宣布與俄羅斯總統普京達成柴油供應協議，美國人和世界的柴油價格將會大幅下降，且會以創紀錄的速度下降。(照:白宮臉書) 中評社台北10月12日電（評論員 林淑玲）美國總統特朗普為搶救共和黨低迷的期中選舉選情，10月9日宣布與俄羅斯總統普京達成柴油供應協議，放寬對俄能源限制，隔天又公開指烏克蘭是時候換一位新總統，讓烏克蘭總統澤連斯基氣得跳腳。當自己處於完全被動，不滿又如何？美國說撤就撤，台灣能不做為警訊？



美國期中選舉11月3日就要登場，伊朗卡住霍爾木茲海峽，使布蘭特原油價格還維持在每桶100美元以上高檔，美國柴油價格飆升，農民、卡車業者與一般民眾都承受壓力，高通膨也使美債殖利率往上衝，重挫特朗普滿意度與共和黨支持率。特朗普9日突然使出狠招自救，西方國家4年來對俄羅斯的制裁，眼看著就要因美俄關係緩和而鬆動了。



烏克蘭與俄羅斯還在互轟，特朗普與普京合作之後，把戰爭未能結束的責任指向基輔，甚至要求烏克蘭換領導人。接下來即使停戰談判沒進展，俄羅斯可以用賣油收入充實財政，繼續打，打到烏克蘭挺不住為止。昔日西方國家為讓普京早日收手制裁俄羅斯，在特朗普宣布買俄油後，這場打了4年的戰爭已出現質變。



歐洲國家目前也同樣面臨高油價、高通膨壓力，美國開了口子之後，歐洲是否也將跟進解除對俄羅斯的制裁，恢復俄油交易？



台灣與烏克蘭共同點在於，安全都受到美國政策影響，烏克蘭打的是代理人戰爭，一旦台海有事，台灣也將淪為代理人戰爭祭品。



從美國恢復買俄油可以看到，美國永遠是把自己的利益放在第一位，特朗普急需在期中選舉前把油價壓下來，搞不定伊朗，就轉向俄羅斯。可以想像這也是特朗普與普京的大交易，無牌可打只能任人擺佈的烏克蘭就被甩掉了。代理人戰爭的結局往往就是如此，澤連斯基當時被捧多高，現在就跌多慘。



台灣現在寄希望於美國為台灣強化防衛，但美國一邊又在下美中關係這盤大棋，想要從中方取得更大利益，形勢錯綜複雜。美國在台灣狠撈，卻從未保證能提供安全承諾。特朗普日前不滿他沒拿到諾貝爾和平獎發文宣稱，台海沒發生熱戰全是因他與美國。其實應說是，如果不是美國不斷操弄，要台灣不斷升高戰備，台海也不會這樣的危機四伏。



特朗普一邊經營美中關係，一邊軍售台灣，其中難解的貓膩極多。諸如台灣花80多億美元向美國採購的66架F—16V戰機，依合約2026底應全部交機卻跳票，日前在華府“習特會”後，美方為了安撫台灣總算交了兩架，卻傳出未搭載電戰系統。根據專家說法，戰機沒電戰系統一旦遇到對方電波干擾，航向、航速，以及目標移動的各項參數都會看不到。還不止F—16V這件，台灣2024年花費近新台幣60億元向美國採購的291架ALTIUS—600M反裝甲攻擊型無人機，竟沒附充電器，台官方說法是因充電器是大陸製所以沒買，並稱交貨時電力100%不影響戰備。