關注：韓國瑜開轟賴清德多重戰略考量

韓國瑜10月10日在雙十大典上發難猛攻賴清德，引發政壇熱議。（照:韓國瑜臉書） 中評社台北10月12日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜10日在雙十大典上，當著賴清德的面高分貝批評其施政，引發府院及綠營強烈反擊，甚至說他貽笑國際。韓國瑜選在這樣的場合出手，背後或有多重戰略考量，除了展現身為“立法院長”的高度，對2028保留一定的彈性空間外，更有號召藍軍主動出擊，以及替近來飽受綠營“洋流”攻勢的台北市長蔣萬安分擔火力的意味在。



首先，韓國瑜身為雙十大典籌備委員會主委，選擇在賴清德面前直接提出對施政的批評，等於把朝野之間的爭議攤在檯面上，也讓外界看到，國民黨即使在如此重要的場合，仍有人敢於向執政者提出不同聲音。這對韓國瑜個人政治聲望，以及未來可能的政治發展，自然都有一定幫助。



更重要的是，韓國瑜這次出手，等於替目前的藍軍示範如何主動發動攻勢。尤其年底九合一選舉進入倒數47天，藍營士氣不若之前來得強，綠營則透過一場接一場的造勢在凝聚支持者的向心力，韓國瑜此時透過一場演說，直接將對方主帥賴清德拉進戰場，檢討賴這兩年來的施政，讓府院及綠營必須跟著回應，攻守局面也因此出現變化。



而這樣的效果，對最近飽受綠營猛攻的蔣萬安來說，可能就會產生直接幫助。蔣原本連任選情被高度看好，但近來隨著綠營主推沈伯洋的“洋流”，從各種大小議題集中火力攻擊蔣，讓他每天疲於應付，甚至必須改變選戰策略，最新的TVBS民調顯示蔣僅領先沈8個百分點。



韓國瑜此時向賴清德開火，等於開了個戰場，也讓綠營多了一個必須全力應付的對手，綠營原本集中在蔣萬安身上的政治火力，自然有機會被分散。



最值得玩味的是，韓國瑜11日與蔣萬安同台時，特別提到蔣最近被嚴重抹黑，接著自嘲自己過去也常被抹黑，最近好不容易白了一點，雙十演說後又開始被攻擊，恐怕很快也會變黑。這番話看似玩笑，卻一定程度透露韓國瑜對整個選戰局勢的觀察，他知道蔣萬安正在承受什麼，也清楚自己這次開轟後，會遭到綠營什麼樣的反擊與對待。



從此角度來看，韓國瑜這次開轟賴清德，既替藍營發動一波新的政治攻勢，就也有替蔣萬安吸引砲火的效果。而韓這次出手究竟有多少事先盤算，無法得知，但可以確定的是已產生多重效果，接下來就看藍軍能不能順著這一波攻勢，重新把主動權搶回手上了。