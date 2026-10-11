台灣設計展落幕　張善政陪饒慶鈴觀展

桃園市長張善政11日晚間陪同台東縣長饒慶鈴一起欣賞台灣設計展閉幕演出。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月11日電（記者 盧誠輝）台灣設計展從9月24日起在桃園市舉行，11日迎來展覽最後一天，中國國民黨籍桃園市長張善政陪同遠道而來的台東縣長饒慶鈴一起欣賞閉幕演出，張也當場宣布桃園市立美術館已與法國龐畢度藝術中心（Centre Pompidou）簽約的好消息。



2026台灣設計展從9月24日至10月11日在桃園市舉行，18天展期已吸引逾百萬人次到場參觀。其中位在桃園市立美術館展區的大型光影藝術展演《城市之鏡》，相當受到民眾歡迎，並掀起觀展熱潮。



張善政11日晚間特別陪同饒慶鈴一起到桃園市立美術館觀展，兩人席地而坐一起欣賞結合現場弦樂演奏、水霧、雷射與大型建築光雕的閉幕演出。



張善政表示，很開心能跟饒慶鈴縣長一起欣賞台灣設計展的閉幕演出，這次台灣設計展桃園市政府各局處幾乎總動員，因為設計不只是文化，更是整個城市發展的基因。而這次展場之一的桃園市立美術館也已與法國龐畢度藝術中心簽約，將在2028年初開幕，讓桃園市立美術館成為國際級的美術館。



饒慶鈴指出，張善政市長8月率領市府團隊到台東參訪“2026台東博覽會”與“台灣國際熱氣球嘉年華”時，就當面邀請她要到桃園來參觀台灣設計展，所以她也特別來觀展，感覺展場整個設計非常流暢，只可惜展期不夠長，如果能再延長兩周應該會更好。

