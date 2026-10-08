關注：邱臣遠選竹北市長如苦行僧　拚突圍

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠近日採苦行僧式選戰打法，長時間直播拜票實況。（照片：邱臣遠臉書） 中評社新竹10月12日電（記者 盧誠輝）新竹縣竹北市長選舉藍白合破局後，白營陷入苦戰，地方行程不但遭封殺，藍營甚至還下令不准幫台灣民眾黨竹北市長候選人邱臣遠站台。邱改採苦行僧式選戰打法，以長時間直播家戶拜訪與掃街拜票的實況，空戰、陸戰齊發，力拚逆勢突圍。



新竹縣竹北市長選戰目前呈現藍營吳旭智、綠營曾聖凱、白營邱臣遠“三腳督”局面。邱臣遠11日舉行競選總部成立大會，原本應在會場招呼賓客的他，卻選擇在清晨5時許，從竹北市新月沙灘一路步行拜票直播，走了近4小時的路才到競選總部，而這正是邱這一個多月來的選戰打法。



自從8月底竹北藍白合正式破局後，竹北市長選戰成為全台矚目焦點，許多原本不認識邱臣遠的選民才開始注意到他，也因此讓邱的YouTube點閱量瞬間暴增逾十倍。邱也把握機會開始長時間直播自己家戶拜訪與掃街拜票的實況，最長一次直播甚至長達近12小時。



地方人士告訴中評社，竹北市民原本認識邱臣遠的人並不多，但家戶拜訪和掃街拜票這招真的很有效，所謂見面三分情，一回生、二回熟，不但越來越多人因此認識邱，也有許多選民被邱一步一腳印的精神與誠意打動，地方風向確實已有逐漸轉變的氛圍。



據了解，自從民眾黨創黨主席柯文哲、主席黃國昌先後拜會過中國國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢後，邱臣遠在地方組織社團活動遭封殺的情況已明顯改善，加上民進黨新竹縣長候選人鄭朝方為拉攏白營選票，日前刻意邀請邱出席竹北市公所辦的活動示好，也讓邱開始突破藍綠夾殺的窘境。



這從邱臣遠11日競選總部成立，藍綠皆有代表出席就可看出，邱已慢慢突破白營的同溫層，朝藍綠傳統組織票的深水區邁進。



地方人士分析，有別於新竹縣長藍綠對決的負面選戰打法，竹北市長選戰相對和諧許多，藍綠白的選票差距應該不大。未來隨著選戰倒數，若國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩仍陷入苦戰，而藍白在竹北也呈現拉鋸戰的話，藍營為了保住縣長大位，竹北市長選戰最後會是誰棄保誰還很難講。