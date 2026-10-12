蔣萬安民調領先變小？沈政男曝小草還沒表態

精神科醫師沈政男認為，“鋼鐵小草”將讓“洋流”踢到鐵板。（照片：沈政男臉書） 中評社台北10月12日電／根據《TVBS》民調中心8日公布最新2026年台北市長選舉民調結果顯示，尋求連任的中國國民黨籍台北市長蔣萬安支持度為49%、民進黨台北市長參選人沈伯洋為41%，雙方差距從5月下旬調查的28個百分點，縮小到8個百分點。對此，精神科醫師沈政男11日在臉書發文指出，現在仍然支持民眾黨的台北市選民，這些“鋼鐵小草”將讓“洋流”踢到鐵板。



沈政男指出，2022年的台北市長為三強鼎立的選戰，投給黃珊珊的不見得都是小草，而是跨黨派，包括民進黨、國民黨與中間選民都有，而民眾黨支持者也不完全支持黃珊珊，其中有三成支持蔣萬安。年底的台北市長選戰，將回歸一對一藍綠對決，沒有白營候選人，當初選給黃珊珊的選民就會另外選邊站，當初支持黃珊珊的許多年輕人被“洋流”的民粹效應吸引了。



沈政男說，本來蔣萬安也對年輕人相當有吸引力，但在“洋流”的人設攻勢下，有一部分就被沈伯洋吸引，他們攻擊蔣萬安的人設，包括英文不夠好、學位不是法律博士等，發揮一定效果。至於台北市這四年的市政成果以及接下來四年要做什麼“洋流”講不出什麼，也不關心。



沈政男認為，現在仍然支持民眾黨的選民“鋼鐵小草”全都會支持蔣萬安，這也剛好就是蔣目前領先的8%，他們將讓“洋流”踢到鐵板。