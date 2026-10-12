民調：八成日本人反對為台灣有事出兵參戰

如果中國大陸對台灣發動軍事攻擊，日本應該如何介入或參與”的民意趨勢。(圖:日本新聞通信調查會) 中評社台北10月12日電／日本公益財團法人“新聞通信調查會”發布最新民調顯示，近7成民眾支持自衛隊入憲，但有高達8成受訪者反對為“台灣有事”參戰。不僅如此，民調也顯示，美國被受訪者視為“世界和平威脅”的比率，大幅飆升至第2名、占26.8%，尤其高達82.5%日本民眾認為，美國總統特朗普“對世界有負面影響”。



“新聞通信調查會”成立於1947年，該研究所旨在促進日本報紙和通訊社的發展。據該研究所官網介紹，機構的使命是促進媒體的發展，釐清媒體在混亂時代所扮演的角色、研究如何回應公眾的知情權，並向大眾公布研究成果。



“新聞通信調查會”11日發布《全國媒體輿論調查結果概要第19次》（2026年），揭示日本民眾在安保修憲、政權評價，以及國際局勢的最新民意走向。



民調顯示，82.5%認特朗普對世界有負面影響。在修憲與安全保障方面，高達67.5%的受訪者支持在憲法中，明確記載自衛隊的存在，當中包含“必要”21.6%與“還算必要”45.9%；回答“沒有必要”者為27.6%。相較去年，“有必要”的比率下降4.5個百分點，“沒有必要”比率則上升3.2個百分點。



儘管有76.7%民眾對大陸可能對台動武感受危機，但在“若中國對台灣發動軍事攻擊，日本將如何因應”，單一最高選項為“日本絕不參與任何軍事行動，包括使用駐日美軍基地在內”（30.2%）；若加計“僅容許美軍從駐日基地發動作戰行動，自衛隊則完全不介入”（26.0%）與“自衛隊不參戰，僅提供後勤支援”（26.9%），共有高達8成以上的受訪者，對自衛隊直接參戰持否定態度。此外，僅9.9%贊成自衛隊與美軍共同作戰。



政治與內政方面，日本首相高市早苗“內閣”獲得62.3%的總支持率（支持15.5%、還算支持46.8%），且在年輕世代中支持度更為突出。施政評價中，以“對美外交關係”（50.1%）與“加強對外籍勞工及在日外國人的管理”（44.2%）表現最佳。將近7成民眾支持自衛隊入憲。