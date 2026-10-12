沈伯洋昔稱類殖民體制　蔣萬安要求說清楚

台北市長蔣萬安。（中評社 資料照） 中評社台北10月12日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋過去稱“中華民國”是“類殖民體制”的言論遭網友曝光，中國國民黨籍台北市長蔣萬安11日說，政治架構未變，唯一改變的是沈伯洋要選市長，沈伯洋必須說清楚對“中華民國”的立場。此外，雙方也對辯論形式再掀攻防，沈伯洋要求至少舉辦4場並納入交叉詰問，蔣萬安則呼籲沈伯洋出席協調。



沈伯洋10日表態祝賀雙十慶典，卻被翻出12年前發文指台灣應制憲修改“中華民國”類殖民體制。蔣萬安昨說，沈有這樣的轉變當然很好，但必須說明對“中華民國”的立場究竟是什麼。



沈伯洋則稱不是他轉變，而是“中華民國”轉變，相信蔣萬安歷史沒有很差，翻閱文獻沒那麼困難。蔣萬安回嗆，台灣已經過5次大選、2次政黨輪替，也已解嚴、民主化30年，沈在2014年發文至現在12年，政治架構跟今天都一樣，唯一改變的是沈要參選市長，沈應正面解釋類殖民體制的意思，“難道台灣是被‘中華民國’殖民嗎？”



沈伯洋批評蔣萬安用“死貓戰術”，一被質疑就拋出一隻。蔣回擊強調，從輝達落腳台北、台北大巨蛋啟用、免費營養午餐、拆除公館圓環等政策，對手不斷拖延、渲染、阻撓、造謠阻止台北市邁進；沈反問他造了什麼謠？蔣則列舉營養午餐集體食物中毒、路樹移除、雙城論壇是滲透破口等，“真的是罄竹難書”。



此外，沈伯洋稱已有4場媒體邀約辯論，希望每場至少聚焦1項主題，若沒有交叉詰問就變政見發表會，最終淪各說各話，沒有太大意義。



蔣萬安回應，不論4年前台北市長選舉辯論會，或過去歷次大選或市長選舉有各種形式，4年前參加電視台主辦辯論會有交叉詰問，另也有公辦政見發表會，後續辯論舉辦形式、時間細節都可討論，重點是沈陣營要參加協調，否則辯論會進度沒辦法往前走。