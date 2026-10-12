沈伯洋主張社區發毒品？石崇良：減害被曲解

“衛福部部長”石崇良備詢。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北10月12日電（記者 邱筠媜）藍營近日指控民進黨台北市長參選人沈伯洋12年前一篇文章主張在社區發放毒品，成為選戰攻防焦點。“衛福部部長”石崇良今於“立法院”受訪表示，最近政治口水讓毒品減害計劃有很多曲解，會利用這個機會好好說清楚。他也強調，社工在毒癮者減害計劃中扮演重要角色，但不會發放毒品。



“立法院”社會福利及衛生環境委員會12日安排“衛福部”、“法務部”、“教育部”等部會官員，專題報告“減害計劃執行成效及毒癮治療量能與毒品邊境、校園及相關防制精進作為”，“衛福部長”石崇良列席，並於會前接受媒體聯訪。



針對綠營質疑，國民黨衛環委員會召委陳菁徽安排專報為“私設刑堂”。石崇良指出，最近政治口水讓減害計劃有很多曲解，今日利用這個機會和“立法院”平台，會好好跟社會大眾說清楚，也請大家繼續支持這項在國際上非常成功的減害計劃。



台北市長蔣萬安競辦發言人、藍委李彥秀9日在國民黨舉辦“向毒說不，我的孩子我守護”的活動中，公開稱“以後會有很多社工發毒品，這對社區會造成多大的危害”，此話一出，引發社工界強烈反彈，社工工會今上午將赴李彥秀服務處抗議。



針對李彥秀稱“未來社工人員將在社區提供毒品”，石崇良表示，社工在毒癮者的減害計劃裡面扮演非常重要的角色，包含個案關懷、家庭支持、社會資源連結、復歸等，但社工不會去發放毒品。因此需要再次重申，民主社會中，所有團體及個人都有理性表達意見的權利，他們都予以尊重。