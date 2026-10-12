學者稱日本採人道救援　但會避戰

八成反對“台灣有事”參戰。（照片：日本新聞通信調查會網站） 中評社台北10月12日電／日本公益財團法人“新聞通信調查會”一項民調顯示，近七成民眾支持自衛隊入憲，但有高達八成反對“台灣有事”參戰。學者分析，日本民眾對於台灣是友善的，但如果面對戰爭，又是另一回事，多數日本人民並不希望捲入戰爭，即便日本首相高市早苗去年底提出“台灣有事”，但日本民眾卻明顯表示“不關我們的事”。



根據《中時新聞網》報導，文化大學政經所長鄭子真分析，日本人並不想打仗，如果只是單純的兩岸關係援助，包括人道救援是有可能的，但若真的要自衛隊參戰，還與美軍聯合作戰，最後恐怕演變成東亞戰爭，日方絕對會全力避免，對於日本民眾來說，紅線就是不能波及到日本本島。



淡江大學外交學者陳奕帆指出，民調數字顯示日本人仍普遍支持“非戰”，即便高市去年底提出“台灣有事”，但日本民眾卻明顯表示“不關我們的事”。即便在《美日安保條約》的綁定下，一般日本人也希望自衛隊不介入、不參與美軍的戰鬥任務，僅提供基地使用與後勤支援，日本民眾皆不希望無端捲入戰事，對戰爭敬而遠之。



陳奕帆認為，支持率下跌的高市早苗，應將重點擺在提升日本孱弱的經濟與通膨壓力，同時更該盡力修補中日關係，才不會讓日本因密集舉行的習特會達成合作共識，卻因“台灣有事”言論遭到美中兩國元首的邊緣化。



成功大學政治系教授王宏仁認為，民調內雖有八成民眾反對參與戰事，並不代表日本不願協助台灣，日本對於台海是有危機感的，假設真的發生戰爭，日本也有“間接介入”的方式幫助台灣，譬如人道救援、情報交換、南海諸島防衛都是方式；另外，日本國民近期對美國總統特朗普信任度大幅下滑，也是反對與美軍合作原因之一。