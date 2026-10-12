韓國瑜雙十演說脫稿轟獨裁　沈富雄爆內幕

韓國瑜致詞脫稿痛批賴清德，典禮結束前一刻，2人互相握手致意。（中評社 資料照） 中評社台北10月12日電／“立法院長”韓國瑜10日在雙十慶典演說上，脫稿批評，賴清德如果無法解決現在“立法院”跟“行政院”的對立，未來名聲會受到重大傷害，台灣的民主絕對不能被全世界認為是假民主、真獨裁。前“立委”沈富雄認為，雙十晚會，賴清德突擊說“審預算”，“行政院長”卓榮泰馬上站起來握手，然後全場鼓掌，這是韓國瑜當院長以來的最低點，激起韓國瑜第二天不得不表現一下。



沈富雄11日在政論節目《少康戰情室》中表示，韓國瑜為什麼會在雙十慶典上脫稿講那麼長的話，是因為前一個晚上的雙十晚會，賴清德突擊說審預算，然後搭配得非常好，卓榮泰馬上站起來握住他的手，然後全場鼓掌。那鼓掌的一剎那，韓國瑜手中既沒有箭、也沒有弓，這是他當院長以來的最低點，這個最低點，也激起他第二天不得不表現一下。



同台的國民黨台北市議員游淑慧表示，民進黨對於韓國瑜在雙十慶典提到不副署這一件事，認為是違背民主常態，顯得很憤怒。



她也覺得很奇怪，如果他們覺得不副署是權利，做的都是對的、都是好棒棒的話，韓國瑜在雙十慶典講出來的話，他們應該覺得，他們又沒有做錯。敢作要敢當，怎會覺得在外賓面前講，是自掀家醜，除非他們也覺得這不適當，可是他們沒有覺得不適當。他們覺得這是卓榮泰的權利，覺得這是“憲政”的運作，卓榮泰有權利去否決、不副署“立法院”三讀通過的法案，即便是“總統”公布了。