遷移松機？顧立雄：涉多面向應審慎評估

顧立雄備詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月12日電（記者 鄭羿菲）2026地方選舉進入熱戰，中國國民黨籍台北市長蔣萬安8日拋出松山機場遷移議題，台“國防部長”顧立雄12日表示，松機整建涉及非常多的面向，“中央”與地方應審慎整體評估。



松機遷建議題，前民進黨台北市黨部主委吳怡農2022參選“立委”補選時曾提議，時任“退輔會”主委、台前“國防部長”馮世寬明確表態反對，強調松山機場是空軍在戰時的備用機場怎麼可以取消？可以去查查紀錄，空軍有多少次因天氣不好、油量不夠而降落松山機場。



“交通部次長”陳彥伯日前曾表達，目前桃園機場第三航廈、第三跑道興建進行的規劃中，並未將蔣萬安所提出的松機遷建議題納入規劃。松山機場是具有重要的空運服務功能，現在有羽田、首爾、上海等兼具國際與兩岸的航線，也是很重要的離島、東部航線樞紐，也有相關緊急救援功能。



遷建松山機場為歷屆台北市長選舉的熱門話題，不論藍綠都曾提出主張，民進黨從陳水扁、李應元、謝長廷、姚文智選台北市長，都曾主張遷建松山機場。



“立法院”“外交及國防委員會”12日邀請台“國防部長”顧立雄報告“國軍飛行人員離退及補充現況與留任機製作為”，並備質詢。



顧立雄會前受訪表示，松機整建多年來已有很多人發表評論，涉及的面向非常多，相關權責機關，包括“中央”與地方要就這麼多的面向進行整體評估，“國防部”在參與整體的評估中，一定會提供專業意見，確保我整體防衛能量不受影響。



媒體追問，“國防部”用“國防”需求”字眼似乎傾向反對，能否清楚說明立場？



顧立雄則說，他剛剛已說明，這需要做審慎評估，若確實要進行相關評估，“國防部”會提出相關專業意見。