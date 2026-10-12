韓國瑜轟賴藏用意？黃敬平：示警藍消綠長

韓國瑜10日致詞脫稿痛批賴清德，典禮結束前一刻，2人互相握手致意。（中評社 資料照） 中評社台北10月12日電／中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜日前在雙十大會致詞將炮口對準賴清德，他說，可以觀察到賴清德有政治潔癖，但執政如果沒有辦法解決現在立法跟行政兩院的對立，未來民生受到重大傷害，“台灣的民主絕對不能被全世界認為是‘假民主、真獨裁’”。國民黨籍桃園市議員黃敬平11日在政論節目認為，韓的發言揭出一個主旨，“莫忘世上苦人多”，加上這幾個月來地方選舉目前看起來呈現“藍消綠長”的氛圍。



韓國瑜在致詞時指出台灣現在人心混亂，政黨領袖不能再火上加油；他並當著“行政院長”卓榮泰的面，批評“行政院長”不副署“立法院”三讀通過的法律案是負面教材，賴清德若無法解決立法、行政兩院的對立，未來民生會受到重大傷害，強調台灣的民主絕對不能被認為是“假民主、真獨裁”。



黃敬平11日在政論節目《中天辣晚報》指出，這兩天看到有評論說韓國瑜此舉是為2028大選暖身，但他認為要想到2028布局還太遠，還不如說2026還沒過完，雙十慶典已讓韓憂心忡忡，加上這幾個月來地方選舉目前看起來藍消綠長的氛圍，綠營掌控媒體、網軍造假、人造洋流進逼，讓韓恨鐵不成鋼，加上台灣安全、憂患意識還沒建立起來。



因此認為韓國瑜的發言揭出一個主旨，“莫忘世上苦人多”，也是發出集結令，集結反對民進黨、賴清德、卓榮泰的聲浪。