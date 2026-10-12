育兒津貼能提高生育率？石崇良：需時間觀察

台“衛福部長”石崇良。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北10月12日電（記者 邱筠媜）台灣面臨少子化威脅，政府祭出育兒津貼等補助，但“立法院”預算中心報告指出，持續普惠式加碼對提振生育率效果有限。台“衛福部長”石崇良今於“立法院”受訪表示，低生育率因素眾多，“行政院”已提出新的人口對策戰略，成效還有待觀察。



“立法院”預算中心報告指出，政府因應少子化現象，2027年預算案持續加碼育兒相關津貼為2101億餘元，但迄2025年總生育率僅0.695人，成為全球生育率最低的地區之一，反映近年投入資源龐鉅，對提振生育率效果有限。



此外，報告內容提到，2027年總預算案新增辦理兒童及少年成長津貼，加計現行育兒津貼後致社福支出大幅增加，鑒於重大給付行政措施有法律授權依據的必要，應強化溝通協調，保障民眾權益。



“立法院”社會福利及衛生環境委員會12日安排“衛福部”、“法務部”、“教育部”等跨部會官員，專題報告“減害計劃執行成效及毒癮治療量能與毒品邊境、校園及相關防制精進作為”，“衛福部長”石崇良列席，並於會前接受媒體聯訪。



對於“立法院”報告的建議，石崇良表示，造成低生育率的因素眾多，“行政院”已在今年5月重新盤點，並提出人口對策新戰略，規劃透過全面性政策介入改善情況，但成效還需要時間觀察。