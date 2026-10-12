莊瑞雄：美與那國島部署飛彈與援台兩回事

民進黨黨團幹事長莊瑞雄。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月12日電（記者 張穎齊）針對台海若開戰，美、日軍是否會援台，民進黨“立法院”黨團副書記長陳俊宇12日表示，台灣本身要自立自強，建立足以嚇阻敵人的“國防”力量，不能只寄望區域聯防。民進黨團幹事長莊瑞雄也強調，美軍在與那國島部署武器，與戰時是否援助台灣是兩回事。



美日將於10月19日至29日舉行“利劍”聯合軍演，美軍首度規劃在距離台灣約109公里的日本與那國島部署反艦及防空飛彈系統。另外日本“新聞通信調查會”最新民調則顯示，近7成民眾支持自衛隊入憲，卻有8成反對為“台灣有事”參戰。



民進黨“立法院”黨團12日在黨團會議室舉行輿情回應記者會，出席者包括幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副書記長陳俊宇。



莊瑞雄則說，台灣不需要外國人代為回答安全問題，政府本來就有責任做好防衛準備，提升“國防”韌性並加強國際合作，不能把自我防衛視為挑釁，美軍在與那國島部署武器，與台海戰爭發生時是否提供援助，是兩件不同的事情，不能混為一談。



陳俊宇表示，台灣必須自立自強，若自身具備充分的防衛能力，對區域聯防也會更有幫助，他呼籲朝野不分黨派支持“國防”預算，建立足以捍衛安全、嚇阻敵人不敢輕舉妄動的“國防”力量。



針對日本8成民眾反對為台灣參戰，陳俊宇認為，仍須了解民調題目如何設計，若屬誘導式提問，結果未必能完整反映民意。至於美軍在與那國島部署飛彈？也可能是美日提升聯防層級的一環，不宜直接推論對周邊國家的影響。



范雲表示，守護台灣是自己的責任，但台海和平穩定已是美日及全球民主國家的共同利益，正面看待美日強化區域安全合作。日本民調也反映民眾對中國軍事威脅的憂慮，台灣應持續強化“國防”嚇阻能力。