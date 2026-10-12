留住資深飛行官　台軍方推延役至58歲

台空軍F16V，大象走路。（台“國防部”發言人臉書） 中評社台北10月12日電／根據臺軍隊“飛行人員離退及補充現況與留任機製作為”專案報告，空軍役飛行員目前編現比為87.8%。台軍方已完成“空軍專責飛行軍官運用作法”，研擬推出專責飛行軍官，留用服役滿14年以上具備高資格，經驗豐富且成熟中、上校飛行軍官，保留原階級依意願延役至58歲，且不受中校服役年限26年、上校30年限制。



“立法院”“外交及國防委員會”12日舉行本會期第一次會議，中國國民黨籍召委徐巧芯安排專案報告“國軍飛行人員離退及補充現況及留任機製作為”。“國防部”書面報告，直到今日早晨才送達“立院”，“國防部”在報告中表示，因應新式戰機接裝任務，已調增人員編制，目前編現比為87.8%。



報告指出，面對當前敵情威脅與高強度、高密度之空防挑戰，軍隊飛行人員肩負捍衛領空及“國家安全”的重責大任，為軍隊防衛作戰核心戰力，以下就飛行人員離退及補充現況與留任機製作為實施報告。



空軍飛行人力現維持高編現比，且因應新式戰機接裝任務，前已調增人員編制，目前編現比為87.8%。惟受到外在因素多重影響，與世界各國軍隊所面臨飛行人力招用之考驗相同，2026年迄今空軍離退之飛行人員均為已服滿最少法定年限，未達各階最大年限者，原因分析如後：



一、中高齡轉業抉擇：空軍飛行人員按“陸海空軍軍官士官服役條例”，中校最大服役年限為26年（約48歲）、上校最大服役年限為30年（約52歲），因離退後即無飛行待遇，相較民航機師可執業至65歲，早期轉業具延續飛行職涯優勢，致部分飛行人員於基本役期屆滿或服役滿20年後，選擇轉業，使軍隊資深飛行人力不易留用。



二、民航機隊擴充徵才：受到疫情結束，近年來旅遊復甦與民航業新機交機高峰期影響，民航徵才人數顯著增加，且機師薪酬待遇優渥、從業年齡達65歲，於人才招募上極具優勢，各國空軍均遭遇此挑戰。



報告中指出，為提升飛行軍官續服意願，解決人員服役困境，已經於9月4日向“行政院”呈報“空軍專責飛行軍官運用辦法”，留用服役滿14年以上、具備高資格、經驗豐富且成熟之中校、上校飛官，規劃設立72個這種“專責飛行軍官”職缺，以留用部隊成熟戰力。



報告中提及，這些專責飛行軍官將保留原階級，繼續擔任飛行專職，亦即可繼續領取空勤加給、續服現役獎助金等收入，且依其意願延長服役至最多58歲（校官除役年齡），不受一般中校服役26年、上校30年之限制。



面對“立委”質詢，空軍參謀長李慶然中將答詢表示，未來專職飛行員不論是中校還是上校轉任，其薪資都會以最高的待遇來支應，包含上校也會領中校的加給與續服獎助金，以此鼓勵資深同仁留任。