陸5海域實彈射擊　馬文君：應避免衝突

藍委馬文君接受媒體採訪。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北10月12日電（記者 邱筠媜）賴清德發表雙十談話後，大陸宣布將在東海、黃海、渤海及南海等海域實施實彈射擊。對此，中國國民黨籍“立委”馬文君今於“立法院”受訪表示，灰色地帶演習長期以來是大陸的重要戰術戰略，台灣應有所準備，也應避免任何衝突發生。對台灣而言，最重要的是訴求兩岸和平，思考如何進行交流與對談，才是最重要的應處之道。



根據中國大陸海事局網站公布，大連、秦皇島、鹽城、溫州、湛江等海事局接連公告，將於12日至17日，在東海、黃海、渤海及南海等5處海域實施實彈射擊。



馬文君今於“立法院”受訪表示，賴清德在重大節慶的談話，通常會提及周邊地緣政治與國際情勢。然而，“台獨”一向是中國大陸的紅線，因此在雙十演說後，大陸延續了實彈射擊項目，“國防部”對此應有所因應。



馬文君指出，長期以來，台灣對於周邊海域的防禦與應對都應有所準備，可將其視為日常演訓，但這次提高演訓強度，對軍士官兵是一大考驗，仍須做好最萬全的準備，避免任何衝突發生，雙邊的因應之道都應在紅線之上作最謹慎的應對。



針對有專家認為大陸頻繁進行灰色地帶演習，會對其自身造成牽制。馬文君認為，灰色地帶演習長期以來是大陸的重要戰術戰略，台灣在武器裝備或應對此類戰術時，也應有所準備。對台灣而言，最重要的是訴求兩岸和平，思考如何進行交流與對談，這才是最重要的應處之道。