韓國瑜重砲轟賴　陳麗娜：說出人民的聲音

國民黨籍高雄市議員陳麗娜。（中評社 蔣繼平攝） 高雄市議會外觀。（中評社 蔣繼平攝） 國民黨高雄市議會黨團記者會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月12日電（記者 蔣繼平）針對中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜雙十演說火力全開痛批“賴政府”，國民黨籍高雄市議員陳麗娜向中評社表示，韓國瑜一如既往說出人民的聲音這是很難能可貴的地方，若執政者不修正，在下次大選勢必面臨很大的考驗，“到底誰的價值才是被認同”將展開一場對決。



韓國瑜10日在雙十大典致詞時點名賴清德有“政治潔癖”，愛惜自身羽毛跟民主，更重話直言，若賴無法解決現在立法與行政兩院對立，未來會大大傷害台灣的民主，“不能被全世界，認為是假民主真獨裁”。



對此，陳麗娜指出，韓院長去年的演說內容也是強調“台灣安全、人民有錢、民主萬歲”三大願望，並在致詞中批評當前政局。並警告台灣面臨三大隱形危機如台海戰爭、黨派分裂、關稅失利，並希望能平衡高科技產業與傳統產業的發展。



陳麗娜表示，同樣的，韓院長今年再次說了這些話，她在坊間聽到很多人都大聲叫好，因為有說出人民的聲音。尤其是台灣社會很久以來，已經沒有很具代表性的政治人物，把這些話直接搬上檯面說出來，所以有很重要的意義。



陳麗娜認為，賴清德應該要接受民意，而非躲避民意。當把這些人民聲音出來後，全台灣有這麼多的人，對韓國瑜說出來的這些話也深表認同，也期待台灣應該要朝對人民有利的方向來走，而非很多只是賴清德個人的意願，形成很大落差。



陳麗娜強調，韓院長這次說出民眾的聲音，那就代表“立法院”就是代表民意的地方，“立法院”能夠真正代表民眾的聲音。說出來讓執政者聽到，知道人民在想甚麼。若方向不是顧好人民的話，“立法院”有義務要把聲音說出來，這是理所當然的。



陳麗娜表示，如同縣市議會一樣，議員代表民眾的聲音，要把事實的真相說出來，不可能議會與行政單位都成一言堂，那民眾的聲音放在哪裡呢？如何表達民眾的聲音，韓國瑜這次做了很好的示範，相信會讓更多台灣民眾期待翻轉與改變。