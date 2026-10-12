類殖民說　蔣萬安問沈伯洋：選市長不敢提？

台北市長蔣萬安接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 媒體到現場採訪。（中評社 莊亦軒攝） 台北捷運劍潭站多目標大樓工程上梁典禮。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北10月12日電（記者 莊亦軒）民進黨台北市長參選人沈伯洋被挖出2014年曾撰文主張台灣應制憲、修改“中華民國”這種類殖民體制，並稱台北的文化跟其他地區差太多，若要獨立也是一個公投選項。中國國民黨籍台北市長蔣萬安今天再回擊，台灣經過民主化30年，也經過兩次政黨輪替。沈過去說要用制憲來抵抗“類殖民”，為什麼現在不用了？難道是因民進黨執政所以不用？還是因沈今天要選市長，所以不敢提了？



中國國民黨台北市長蔣萬安與台北捷運董事長趙紹廉12日赴台北捷運劍潭站多目標大樓工程用地進行上梁典禮，入場前蔣萬安接受媒體聯訪。



中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜在雙十典禮致詞時批評執政黨，在2025年發動針對在野黨所有“立委”的大罷免是“民主的獵殺”。蔣萬安今天表示，韓院長在雙十典禮的談話確實語重心長，而且是肺腑之言，他也點出了現在的“憲政”危機確實已經侵蝕到台灣民主自由。“行政院長”透過不副署“立法院”三讀通過的法律，違背“憲法”權力分立的原則，他相信這是韓院長在雙十典禮上談話最重要的原因。



關於韓國瑜在雙十典禮的發言，有媒體解讀是韓國瑜要助拳蔣萬安。蔣萬安回應，謝謝韓院長，一直以來不管是跟韓院長、“立法院”都有密切的合作。確實很多需要中央透過立法、修法來協助地方解決問題，他們持續密切合作、並肩作戰。



被問到民進黨前“立法院長”游錫堃發文偷酸蔣萬安身世“認養阿公”，民進黨台北市長參選人沈伯洋也說這比較幽默。蔣萬安回應，談到幽默韓院長是箇中翹楚，他時常拿自己來開玩笑，但游錫堃好像很喜歡開別人的玩笑。



蔣萬安昨日被問到“抹毒”沈伯洋是死貓戰術，因回答政績遭疑模糊焦點。他指出，向市民說明四年來的政績，怎麼會是模糊選戰的焦點？而且談到毒品，難道不應該對於每位候選人過去言行主張進行檢驗嗎？這就是很清楚在過程當中向市民說明、報告。



死貓戰術，指在政治攻防中刻意拋出一個極具震撼性、荒謬或引發爭議的話題，藉此轉移大眾與媒體的注意力，掩蓋自己原本面臨的困境、醜聞或施政失敗。