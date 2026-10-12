民調：逾半台灣人支持與大陸對話非對抗

55%的受訪者支持應尋求與大陸談判對話而非對抗到底。（圖：民主文教基金會） 中評社台北10月12日電（記者 張嘉文）針對9月下旬舉行的習特二會，台灣民眾如何看待未來兩岸關係？民主文教基金會今天公布最新民調顯示，50.2%的受訪者認為，台灣的命運不應只由中國大陸與美國決定，應主動與大陸談判，才不會淪為大國利益交換的籌碼；另有55%的受訪者認為，面對台灣未來走向，應尋求談判對話而非對抗到底，總體來說，過半受訪民眾傾向透過對話處理兩岸問題。



民主文教基金會今天上午舉行“中美習特二會後台灣民心思變？”民調發布記者會，由基金會董事長桂宏誠主持，邀請政治大學國際關係研究中心兼任研究員湯紹成、政治大學選舉研究中心特聘研究員暨政治學系合聘教授陳陸輝、台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇，以及新黨副主席李勝峯共同分析。



桂宏誠表示，這份民調顯示，50.2%的受訪者認為，台灣命運不應只由中國大陸與美國決定，應主動與大陸談判，避免成為大國利益交換的籌碼。另外有55%的受訪者認為，台灣未來應尋求談判對話，而非對抗到底。



在對美關係方面，47.6%的受訪者同意台灣不能再依賴美國對抗中國大陸。另有39.4%認為，中美兩國持續進行高層談判，台灣會被當成美國的籌碼，但也有41.9%不同意，雙方意見呈現分歧。



桂宏誠說，另有50.4%的受訪者認為，中國大陸正加速推動“和平統一”，美國則比較可能保持中立、不介入，反映部分民眾對美國在兩岸局勢中可能扮演的角色抱持疑慮。