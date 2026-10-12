趙少康又要專訪沈伯洋　邱毅：想影響國民黨

邱毅痛批，趙少康要再度專訪沈伯洋，除了收割流量紅利，還要左右國民黨選情。（邱毅『談天論地話縱橫』臉書） 中評社台北10月12日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋日前接受國民黨戰鬥藍發起人趙少康節目《少康戰情室》專訪，14日將再度接受趙少康訪問。前“立委”邱毅昨天在臉書發文分析趙的動作說，了解趙少康過往的人應該懂，這不就是趙少康的白眼狼本性嗎？既突顯他趙少康的厲害角色，可以左右台北市長蔣萬安的選情，可以影響國民黨選票流向，更可以決定鄭麗文的去留。



邱毅表示，趙少康宣布這周要再專訪沈伯洋，但地點改在他可以主導的中廣。中廣正是當年馬英九以超低價格賣給趙少康的電台，正因為有了中廣到手，趙少康才能成為貨真價實的媒體大亨。



邱毅說，趙少康第一次專訪，使沈伯洋聲勢大漲，並借機破圈。而專訪中趙少康的赤裸裸放水，更引發藍營支持者強烈不滿，甚至連《美麗島電子報》董事長吳子嘉都破口大駡。明知爭議性很大，在各方排山倒海的批評下，趙少康沒有收歛，反而還準備打鐵趁熱，再來一次專訪，擺明想把捧紅沈伯洋的流量充分收割。



他說，很多人說看不懂趙少康在想什麼。其實一點都不難懂，尤其了解趙少康過往的人更應該懂，這不就是趙少康的白眼狼本性嗎？既突顯他趙少康的厲害角色，可以左右蔣萬安的選情，可以影響國民黨選票流向，更可以決定鄭麗文的去留。



邱毅不滿說，總之他趙少康最偉大，在那裡都是政治金童，誰膽敢看扁他輕視他，他就讓誰嘗嘗苦頭，這不就是趙少康性格的具體描述嗎？