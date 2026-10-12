沈伯洋怨周一排專報　徐巧芯：該上班就上班

綠委沈伯洋。（中評社 鄭羿菲攝） 外交及國防委員會召委、藍委徐巧芯。（中評社 鄭羿菲攝） 外交及國防委員會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月12日電（記者 鄭羿菲）“立法院”“外交及國防委員會”12日召開本會期首場委員會，邀請台“國防部長”顧立雄進行專案報告，民進黨“立委”、台北市長參選人沈伯洋質詢時神來一筆提及，“立法院”會期設計應該修改，常在周一舉辦的委員會安排到周二，避免犧牲官員、官兵假期。



“立法院”“外交及國防委員會”中國國民黨籍召委、主席徐巧芯則在稍晚回應，感謝顧立雄及所有“國防部”同仁的努力，周一該做的事，該上班的還是要好好的來上班、好好的來開會。



“立法院”現行制度為每周二、周五召開院會，各委員會通常安排於周一、周三、周四邀請行政部門進行專案報告或預算、法案審查。



“立法院”“外交及國防委員會”12日邀請台“國防部長”顧立雄報告“國軍飛行人員離退及補充現況與留任機製作為”，並備質詢。



沈伯洋質詢時抱怨道，這幾天剛好休假，卻因為委員會周一安排專報，導致“國防部”許多官員、官兵因準備委員會專報，相信滿多人都犧牲了假期準備。連假對許多軍人很重要，卻因為制度設計受影響，連假3天須“審查、修改、甚至沙盤推演”備詢資料，因“國會”事務發生“銷假、改假、甚至被迫與家人吵架、讓小孩失望”，盼顧立雄會後能代替“立委”，向辛苦的幕僚群致謝。



沈伯洋說，“立法院”這種排程，只要委員會在周一安排專報，周六、周日大家都要準備，所以到底有沒有可能以後是到周二或周三。這是整個會期的設計，我們可以思考一下。



在沈伯洋質詢完後，身為會議主席的徐巧芯則特別指出，感謝顧立雄、所有“國防部”同仁的努力，今天的主題其實在8月底、9月初在媒體上就有報道相關人力缺口問題，飛官也不斷向我們陳情，飛官也等了很久，今天周一該做的事，該上班的我們還是要好好的來上班、好好的來開會。



徐巧芯說，感謝“國防部”同仁的努力，也感謝各位“立委”的體諒，相信在今天的專報後提出一些新的政策，也能讓民眾與軍方弟兄更了解實際情況，也能更加安心。