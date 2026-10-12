等不到王惠美　鄭麗文宣布任魏平政競總主委

國民黨主席鄭麗文宣布親自接任彰化縣長參選人魏平政競總主委。（中評社 方敬為攝） 國民黨主席鄭麗文宣布，由新北市副市長劉和然擔任彰化縣長參選人魏平政競總縣政顧問團總召集人，並頒發聘書。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化10月12日電（記者 方敬為）中國國民黨彰化縣長參選人魏平政邀請縣長王惠美擔任競選總部主委，但王迄今遲不點頭，導致競總主委一直懸缺，國民黨主席鄭麗文今天赴彰化輔選魏平政，當場宣布“主帥親征”，親自接任競總主委。鄭麗文強調，她接下競總主委，因為彰化選戰非常重要，絕不能輸，不能讓彰化淪為民進黨新潮流的囊中物！



魏平政競選總部12日舉辦“26鄉鎮三長菁英與縣政顧問團”成立大會，鄭麗文到場主持，她宣布，由新北市副市長劉和然擔任魏平政競選總部縣政顧問團總召集人，並頒發聘書予劉和然。劉出身彰化，據傳為當初王惠美屬意的縣長人選。



鄭麗文隨後也宣布，她將親自擔任魏平政競總主委一職！她表示，彰化縣選戰非常艱辛，自從魏平政接受黨內提名以後，競選總部主委一直懸缺，地方上也一直非常關心這個問題，經過審慎考量，她決定親自到第一線披上戰袍“主帥親征”。



鄭麗文強調，國民黨將以最高規格的陣仗來應對彰化縣長選舉，彰化實在太重要了，這裡有傳統農牧業、強大的觀光資源、傳統製造業的隱形冠軍，更有高科技產業進駐，是全台灣發展的重要心臟與引擎。



​ 然而，鄭麗文說，這場選戰我們面臨著極大的危機與挑戰，我們絕對不能把彰化拱手讓給民進黨的新潮流。如果彰化縣被新潮流收回去，我們過去累積的成就與心血都將被他們吃乾抹淨、通通收入派系的口袋當中。

