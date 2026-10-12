黃國昌邀上節目助攻　蔣萬安：過去很多合作

台北市長蔣萬安接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北10月12日電（記者 莊亦軒）台灣民眾黨主席黃國昌12日上午宣布，邀請到中國國民黨台北市長蔣萬安上他的節目。被問到希望和黃國昌談什麼，他回應，都可以談。其實過去跟國昌主席也有很多的合作，我想我們當然可以藉由這個機會好好的向各界說明這四年來我們的施政成績，以及對於市政未來擘畫的願景。



《TVBS》民調中心8日公布最新民調結果顯示，台北市民對蔣萬安支持度為49%，民進黨市長參選人沈伯洋支持度為41%，另有11%尚未決定支持對象。對照上屆投票對象，投給蔣萬安者有八成左右（79%）繼續支持、投給民進黨參選人陳時中者93%流向沈伯洋。關鍵在沈獲得台灣民眾黨支持的黃珊珊選民中，轉投沈伯洋的比例升至53%，高於蔣萬安的39%，成為差距縮小的主要因素。時事評論者、醫師沈政男分析，沈伯洋雖催出藍綠基本盤，但鋼鐵小草將擋下“洋流”。



蔣萬安與台北捷運董事長趙紹廉12日赴台北捷運劍潭站多目標大樓工程用地進行上梁典禮，入場前蔣萬安接受媒體聯訪。被問到怎麼看鋼鐵小草會擋下“洋流”，他表示，不管市政服務的對象，以及爭取市民的認同，都是不分黨派的。希望能照顧到每一位市民，以及爭取每一位市民的認同跟支持。



蔣萬安昨日稱民進黨台北市長參選人沈伯洋“罄竹難書”，要他為造謠學生食物中毒道歉。他表示，對於學校食安檢驗合格的，包括目前結果出來六所學校，造謠造成學生、校方、老師甚至第一線辛苦志工的傷害，也應該還給他們公道。



民進黨前“行政院政務委員”張景森日前表示支持台北松山機場遷建，喊話賴清德在2026地方選舉後與新任台北市長研究遷建可行性。蔣萬安今天也回應說，他很認同張景森的主張，可以說兩人的看法不謀而合。非常願意務實和“中央”討論溝通來克服各項困難跟限制，如同台北市當時面對輝達要來選擇落地北投士林科學園區一樣，謝謝“中央”的協助，才能完成這樣世界級的招商。



蔣萬安更說，當迎來AI科技時代，是不是也要持更開放的態度來擁抱這樣的AI浪潮，是不是給台北市一個再次向上提升的機會？



被問到大巨蛋球場日前出現漏水、老鼠，蔣萬安指出，對大巨蛋相關營運管理的問題要求遠雄即刻的來改善。大巨蛋能夠完工啟用，帶來了包括舉辦賽事、演唱會的經濟。會持續努力，包括台北市成功爭取洛杉磯奧運棒球最終資格賽在台北舉辦，持續讓大巨蛋不斷優化，能夠舉辦更多的國際頂尖的賽事，這是市府團隊努力的方向。