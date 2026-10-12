白委要求評估社區發毒品　石崇良拒絕爆口角

民眾黨委員邱慧洳。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北10月12日電（記者 邱筠媜）“立法院”社會福利及衛生環境委員會12日針對減害計劃及毒品防制進行專題報告，醫護背景的台灣民眾黨籍“立委”邱慧洳質詢時，引用民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年的文章，要求台“衛福部長”石崇良評估在社區提供毒品與乾淨針頭的可行性。石崇良強調，“衛福部”不會在社區提供毒品，既然邱慧洳也不贊成此作法，為何仍要求評估？雙方爆發激烈言語交鋒。



“立法院”衛環委員會12日安排“衛福部”、“法務部”、“教育部”等跨部會官員，專題報告“減害計劃執行成效及毒癮治療量能與毒品邊境、校園及相關防制精進作為”。



民眾黨“立委”邱慧洳質詢時問石崇良，沈伯洋12年前文章中倡議的是加拿大模式，台灣是否可仿效加拿大的“注射屋”作法，在社區中心針對吸毒者提供毒品跟乾淨針頭？



石崇良回應，“衛福部”態度很清楚，不會在社區提供毒品，台灣目前的政策就是口服美沙冬搭配清潔針具的減害計劃，現行已經很有成效，注射型毒品已經明顯下降，現在的挑戰是吸食為主的新興毒品。



邱慧洳質疑，現在很多人護航沈伯洋把“毒品”洗白成“美沙冬”，根本是現代版的指鹿為馬，要求“衛福部”利用食藥闢謠專區發文澄清。



石崇良表示，毒品跟藥品是一體的兩面，美沙冬是二級毒品也是管制藥品，沈伯洋已多次說明他文章本意。他舉例，“喪屍煙彈”的主成分依托咪酯，過去在急診常使用為麻醉劑，但現在被列為毒品，所以管制藥品一定要在非常嚴格的管制下使用。



邱慧洳接著要求“衛福部”進行“在社區提供毒品與乾淨針頭政策”的可行性評估，雙方爆發激烈言語交鋒。



石崇良反問，“委員是希望在社區裡面提供毒品嗎？既然委員不希望在社區提供毒品，為何還要求“衛福部”進行可行性評估？”



邱慧洳強調，“她的提案是源自沈伯洋2014年的文章，反正你的態度，大家看得一清二楚，台灣人不是傻瓜。”她並批評石崇良不願執行評估就是想護航。



石崇良表示，“衛福部”不會在社區提供毒品，若邱慧洳認為不應在社區提供毒品，“衛福部”就沒有必要針對這項政策進行可行性評估，但如果邱認為有必要在社區提供毒品，“衛福部”就可以進行評估。