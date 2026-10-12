劉嘉薇：陸若促統　五成台灣人認美保持中立

台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇。（中評社 張嘉文攝） 大陸若加速推動“和平統一”，50.4%的受訪者認為美國可能保持中立。(圖：民主文教基金會) 民主文教基金會舉行“中美習川二會後台灣民心思變？”民調發布記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月12日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普與中國國家主席習近平今年兩度會面後，台灣民眾對美中及兩岸關係有何看法？台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇今天分析最新民調指出，台灣民意呈現對美國態度審慎、憂慮內部分裂、兩岸偏好有條件對話，以及重視維持現狀等趨勢。



劉嘉薇說，尤其有55%的民眾支持有條件的談判對話，只有28.9%選擇抵抗到底，顯示民眾希望降低兩岸風險，執政者不宜貿然採取對抗策略。



在美國可能扮演的角色方面，劉嘉薇表示，當被問及大陸若加速推動“和平統一”，美國會保持中立、不介入，還是協助台灣阻止統一時，50.4%的受訪者認為美國可能保持中立，僅25.8%認為美國會協助台灣阻止統一。她認為，這與部分民眾期待美國會出手協助台灣的想法存在很大落差，顯示台灣社會對美國介入兩岸問題抱持相當審慎的態度。



民主文教基金會今天上午舉行“中美習川二會後台灣民心思變？”民調發布記者會，由基金會董事長桂宏誠主持，邀請政治大學國際關係研究中心兼任研究員湯紹成、政治大學選舉研究中心特聘研究員暨政治學系合聘教授陳陸輝、台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇，以及新黨副主席李勝峯共同分析。



民調顯示，50.2%的受訪者認為，台灣的命運不應只由中國大陸與美國決定，應主動與大陸談判，才不會淪為大國利益交換的籌碼；另有55%的受訪者認為，面對台灣未來走向，應尋求談判對話而非對抗到底。



劉嘉薇在會中表示，這份民調有幾個值得注意的現象，首先是台灣內部政治問題受到高度關注。調查顯示，高達71.5%的受訪者同意，台灣目前最大的危機是內部缺乏長期戰略規劃、朝野對立及社會分歧，而非單純來自中國大陸的軍事威脅。



劉嘉薇說，從雙十節當天賴清德與“立法院長”韓國瑜的談話來看，彷彿處於兩條完全不同的平行線，也反映台灣內部藍綠對抗相當嚴重，民眾對這種內部分歧高度關注，值得執政者重視。



至於兩岸關係，劉嘉薇指出，民調詢問台灣未來應堅決反對統一、必要時抵抗到底，或在特定前提下開啟談判對話，結果55%選擇有條件對話，28.9%選擇抵抗到底。這與她約半年前參與相關民調發布會時看到的趨勢一致。



劉嘉薇強調，有條件的對話對台灣民眾比較具有吸引力，這項結果非常值得執政者參考，甚至應進一步付諸實踐。



在美國可能扮演的角色方面，劉嘉薇表示，當被問及大陸若加速推動“和平統一”，美國會保持中立、不介入，還是協助台灣阻止統一時，50.4%的受訪者認為美國可能保持中立，僅25.8%認為美國會協助台灣阻止統一。她認為，這與部分民眾期待美國會出手協助台灣的想法存在很大落差，顯示台灣社會對美國介入兩岸問題抱持相當審慎的態度。



不過，劉嘉薇也指出，民眾並不希望輕易改變現狀，對於中美關係變化是否使台灣現狀難以維持，有44.9%的受訪者表示不同意，顯示民眾雖意識到兩岸僵局，卻未認定維持現狀已不可行。



至於台灣是否會成為美中談判籌碼，39.4%的受訪者表示同意，41.9%不同意，意見相當分歧，劉嘉薇說，面對這樣的民意，執政者不應躁進或躁動，維持現狀仍是人民的重要期許。



這項民調由民主文教基金會委託艾普羅行銷市場研究股份有限公司執行，調查對象為全台年滿20歲以上民眾，於10月4日至7日採人員電話訪問方式進行，共完成1074份有效樣本，拒訪569人。資料依性別、年齡、地區及教育程度進行統計加權，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。