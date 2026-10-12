陳陸輝：台青開始注意兩岸　六成挺主動談判

政治大學選舉研究中心特聘研究員暨政治學系合聘教授陳陸輝。（中評社 張嘉文攝） 民主文教基金會12日舉行“中美習特二會後台灣民心思變？”民調發布記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月12日電（記者 張嘉文）民主文教基金會12日上午舉行“中美習特二會後台灣民心思變？”民調發布記者會。政治大學選舉研究中心特聘研究員暨政治學系合聘教授陳陸輝在會中指出，過去20多歲年輕人對兩岸及國際事務相對不關注。但這次調查發現，約六成年輕人認為台灣應主動與中國大陸談判，避免成為中美大國博弈的籌碼，另有近六成認為台灣不能再單純依賴美國。



陳陸輝認為，年輕人一方面對美國是否會介入台海抱持疑慮，另一方面又意識到兩岸現狀可能改變，這些態度都值得政黨注意。兩岸議題甚至可能成為下次大選爭取年輕選票的關鍵。



這場記者會由基金會董事長桂宏誠主持，邀請政治大學國際關係研究中心兼任研究員湯紹成、政治大學選舉研究中心特聘研究員暨政治學系合聘教授陳陸輝、台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇以及新黨副主席李勝峯共同分析。



陳陸輝在會中表示，這份民調有一個與過去調查很不一樣的發現，就是20多歲年輕人開始注意兩岸關係與互動。一般來說，這個年齡層對國際事務相對沒有那麼關注，但不論兩岸未來走向戰爭或和平，年輕人可能都是最直接受到衝擊的一群，因此開始對相關議題產生不同看法。



陳陸輝指出，民調顯示，整體有47.6%的受訪者認為台灣不能再單純依賴美國，但20多歲年輕人的比例接近六成，這是相當特別的現象。過去外界可能認為衹有藍白支持者對美國抱持疑慮，但這次調查顯示，年輕世代也開始出現類似態度。



更值得注意的是，陳陸輝說，當被問及台灣是否應主動與中國大陸談判，避免淪為大國利益交換的籌碼時，整體約有五成受訪者表示同意。但20多歲年輕人有約六成認為應該主動出擊，“不應該在那邊等著別人的談判，自己當籌碼”。



陳陸輝說，年輕世代對維持現狀的看法也值得注意，整體有約45%的受訪者認為，儘管中美關係改變，台灣目前的現狀仍可維持。但將近一半的年輕人已認為現狀可能難以繼續維持，顯示他們預期兩岸局勢可能發生變化。各政黨若要爭取年輕選民，兩岸議題可能成為下一次大選的重要關鍵。



陳陸輝接著說，目前台灣面臨兩個僵局，一個是大陸希望推動統一，台灣民眾則希望維持現狀，僵局持續下去，兩岸可能兩敗俱傷；另一個則是台灣內部朝野對立，民調有71.5%的受訪者認為，台灣最大的危機是缺乏長期戰略規劃、朝野對立及社會分歧，顯示民眾對內部問題有高度共識。



陳陸輝認為，這份民調對美中台三方都有值得思考的訊息，美國應瞭解台灣民眾有強烈的自保及和平需求，不願成為大國談判籌碼。大陸則應思考，除了目前提出的“一國兩制”，是否還有其他兩岸和平的可能。對台灣朝野而言，外部壓力並不可怕，真正需要解決的是內部政治對立。