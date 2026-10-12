蔣萬安競辦轟營養午餐造謠沈伯洋問哪句是假

民進黨台北市長參選人沈伯洋受訪。（截自“POP撞新聞”YouTube直播畫面) 中評社台北10月12日電／隨著台北市長選戰在各個議題上交鋒，蔣萬安競辦轟民進黨台北市長參選人沈伯洋在營養午餐的議題上造謠，要求對方道歉。民進黨台北市長參選人沈伯洋12日表示，自己每次都說檢體趕快送驗、結果趕快告知，如果真的是廠商問題，也應該提出暫時性的預防措施，“這些造謠在哪裡？”倒是自己已經被說道要開毒品百貨公司，“我才是被抹黑的受害者”。



民台北市長參選人沈伯洋12日接受廣播節目《POP撞新聞》專訪。



沈伯洋表示，自己每次在學校爆發疑似營樣午餐的食安問題時，每次回答都是“希望檢體趕快送驗、送驗的結果趕快告知，且若在送驗之前就確定可能是廠商的問題，是否應該先做暫時性的預防措施”，自己每次都是回答這一些，“我剛剛講的到底是哪裡在造謠？”



他說，反倒是自己都已經被說到要開毒品百貨公司，“我才是受害者吧”，那麼多年以前的文章，作者本人出面親自解釋，然後一堆醫療人員、社工人員也都站出來，結果站出來的專業人員講的不算數，自己講的也不算數，只有蔣市長團隊講的才算數，真的是覺得這是一場好迷幻、好奇幻的選舉。



至於國民黨12日在“立法院”衛環委員會舉辦跨部會的相關毒品專報；沈伯洋表示，我覺得國民黨想排這個專報超棒的，因為這個議題很重要，因為這個議題本來九應該讓更多人了解，之前他們這樣造謠就是對於毒品減害的措施不熟悉，如此就可以讓大家知道第一線做的事情，“我覺得排的蠻好的，讓大家學到更多東西”。