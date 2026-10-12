形象大改不批韓國瑜　沈伯洋讚韓幽默

民進黨台北市長參選人沈伯洋接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月12日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜雙十演說痛批“賴政府”“假民主、真獨裁”，被外界認為以“韓流”對抗民進黨台北市長參選人沈伯洋的“洋流”。沈伯洋12日受訪時卻稱讚韓國瑜幽默、對時事見解一針見血，即使雙方過去在議事主持上有激烈交鋒，但韓國瑜身為“立法院”大家長，有權對時事表達看法，應沒帶有選舉意味。



沈伯洋12日前往台北市中山區RED SPACE，出席“台北市76人年輕里長聯誼會建議及交流”活動，民進黨台北市黨部主委、“立委”吳沛憶、民進黨籍台北市議員王閔生及跨黨派里長共同出席。沈伯洋於會前受訪。



記者詢問，韓國瑜雙十演說批評“賴政府”“假民主、真獨裁”，讓在野黨士氣大振，國民黨是否有意藉由“韓流”力抗“洋流”？如何看待藍營選戰打法？



沈伯洋表示，他一直以來都認為韓國瑜相當幽默，對於時事的見解也經常一針見血，雖過去雙方對議事主持等問題，常有激烈看法，但韓國瑜畢竟是“立法院”的大家長，韓國瑜出面針對時事提出一些爭辯，他認為都很好，“我覺得這應該沒有什麼選舉的味道在裡面”，韓國瑜身為“立法院長”，要發表什麼意見都是他的權利。



不過，談到韓國瑜11日與國民黨籍台北市長蔣萬安同台，指蔣萬安遭到抹黑，以及蔣萬安要求沈伯洋為營養午餐言論道歉，沈伯洋態度則轉為強硬駁斥，自己對校園營養午餐爭議的立場始終一致，就是要求儘速送驗、公布檢驗結果，若涉及廠商問題，也應採取預防措施，他要求釐清事實、加強把關，究竟哪裡構成造謠？



沈伯洋更反批，藍營將他過去討論毒品減害的文章扭曲成要開設“毒品百貨公司”，即使本人及醫療、社工專業人員出面解釋，仍遭政治攻擊，直呼這是“好奇幻的一種選舉”。



至於國民黨在“立法院”安排毒品減害專案報告，沈伯洋表示，樂見其成，認為能讓更多民眾了解戒癮替代藥物及社工個案管理等既有措施。