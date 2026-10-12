張景森挺松機遷建　喊話綠不能忘30年來主張

張景森（右一）強調，他堅持30多年的主張，不會因蔣萬安提出就反對，“我不是那種人”。（543評論/張景森臉書） 張景森提醒民進黨，過去長期主張的政策，不可因為選舉而改變立場。（543評論/張景森臉書） 中評社台北10月12日電／中國國民黨籍台北市長蔣萬安近日拋出松山機場遷建，行政院前政委張景森連續多日發文力挺松機遷建。他12日強調，松機遷建並不是蔣萬安發明的政策。恰恰相反，這是民進黨在台北市地方選舉中，主張了30多年的政策。如果民進黨連自己過去長期主張的政策，都可以因為選舉而改變立場，選民會怎麼看？



張景森曾在陳水扁台北市長任內擔任都市發展局長。他近日連續發文力挺松機遷建，今天再於臉書表示，民進黨從陳水扁擔任台北市長時期就已積極推動遷建，後來李應元、謝長廷、姚文智也都提出過類似政見，因此這不是哪一個候選人突發奇想，而是民進黨主張超過30年的政策，問題在於“為什麼30多年來都沒有實現”？



張景森指出，松山機場遷建涉及桃園機場容量、內部線運輸、軍事戰備及行政專機等問題，確實存在不少困難，但不代表過去無法解決的問題，如今仍無解；隨著高鐵、機捷通車，內部航空市場與桃園機場設施都已改變，政府應重新評估航廈配置、跑道容量及替代方案，而非直接以有困難為由否決遷建。



張景森批評，蔣萬安提出遷建後，民進黨出現“膝反射式”反彈，急著尋找反對理由。有人則以桃園機場第三航廈規劃時未納入松山機場遷建需求為由，認為未來難以承接相關運量。但松山機場近年每年旅客量僅數百萬人次，桃園機場未來規劃的年容量則達8000多萬人次，兩者規模差距甚大，難道連重新配置內部線航廈的可能性都不值得研究？桃園機場未來幾十年的設施配置，都不能再調整嗎？



張景森質疑，現在正值台北市長選舉，民進黨強力反對遷建，或許能藉此批評蔣萬安準備不足、政策草率，甚至影響其選情。民進黨如今是已不再支持松山機場遷建了嗎？如果連過去長期主張的政策，都能因選舉而改變立場，恐怕會讓選民質疑。



張景森強調，他支持松山機場遷建，是因為有利於台北市長期發展，與誰提出政見無關。他研究這項議題30年，若為了選舉而否定過去的專業判斷，“我人生還有什麼價值”？他並強調“我支持的不是蔣萬安的政見，而是我30多年來始終認為應該做的事情，不會因為是誰提出來，就需要改變，我不是那種人”。



張景森呼籲，選舉是一時的，城市發展卻是幾十年甚至上百年的事，不能因眼前選舉就忘記長年主張，更不該為了反對政治對手，連自己原本相信正確的事情也一併反對。



