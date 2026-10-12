66架F-16明年底前交齊？顧立雄：努力

台“國防部長”顧立雄接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月12日電（記者 鄭羿菲）華府“習特會”落幕後，台對美採購的2架F-16C/D日前抵台，台“國防部長”顧立雄12日表示，目前在生產線上有63架，有2架已經回來了、有2架在美國基地訓練、有2架在測試，預計10月還會通過驗收，再看能否驗收過後飛回來。



台空軍以“鳳翔專案”對美採購了66架F-16C/D Block70戰機，原定今年底全數交付。直到10月2日，首批編號6727、6728的F-16戰機，由南卡羅來納州格林威爾出發，經過德州，8月21日抵達夏威夷後滯留當地超過一個月，後經關島來台。



“立法院”“外交及國防委員會”12日邀請台“國防部長”顧立雄報告“國軍飛行人員離退及補充現況與留任機制作為”，並備質詢。



中國國民黨籍“立委”賴士葆質詢時問及，2架F-16回來了，在年底前主觀上的期待可以回來幾架？原本是2026年底全部要交全了，但遠遠不夠，表達一下主觀期待說給美國聽。



顧立雄說，現在生產線上已經達到63架，有2架已經回來、有2架在美國基地訓練、有2架在測試，希望10月通過驗收後，能看到有飛機抵台。接下來會再與美國的空軍專門辦公室來規劃，全力推動後續通過飛行測試的飛回來。



賴士葆則接話道，我幫你說，10月我們樂觀期待再回來2架，明年底前66架全部交全？時間放鬆一點到明年。



顧立雄指出，明年底前我們努力、我們努力、我們努力，他沒辦法做任何承諾。賴士葆繼續追問，至少你主觀上要期待明年底66架都交出來吧？不敢這樣講喔？顧只能苦笑回應，我們跟美方持續來協調。讓賴抱怨道，做球給你都不會接，你就跟美國說我們“立委”都這樣在講了，不能拖那麼久啦。