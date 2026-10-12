李勝峯：台最大危機是內部分裂　怎與陸談？

新黨副主席李勝峯。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月12日電（記者 張嘉文）新黨副主席李勝峯今天表示，台灣當前最大的危機是內部分裂，朝野政黨對兩岸交流、和平及維持現狀各有不同解讀，連未來由誰代表台灣與中國大陸談判，都可能吵成一團。



他質疑，當大陸有明確的統一目標，台灣內部卻是一人一把號、各吹各的調，連自己的立場都無法整合，要如何與大陸談判？如果政治人物繼續迴避內部分裂的問題，台灣將面臨非常大的危險。



民主文教基金會今天上午舉行“中美習川二會後台灣民心思變？”民調發布記者會，由基金會董事長桂宏誠主持，邀請政治大學國際關係研究中心兼任研究員湯紹成、政治大學選舉研究中心特聘研究員暨政治學系合聘教授陳陸輝、台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇，以及新黨副主席李勝峯共同分析。



民調顯示，50.2%的受訪者認為，台灣的命運不應只由中國大陸與美國決定，應主動與大陸談判，才不會淪為大國利益交換的籌碼；另有55%的受訪者認為，面對台灣未來走向，應尋求談判對話而非對抗到底。



李勝峯在會中指出，這份民調最值得注意的數字之一，是高達71.5%的受訪者認為，台灣最大的危機並非中國大陸軍事威脅，而是內部缺乏長期戰略規劃、朝野對立及社會分歧，這代表民眾對台灣內部問題已有高度警覺，但政治人物卻不願面對。



李勝峯說，大家平常談到台灣的危機，總是先想到中共的威脅，政治人物也不斷強調軍事威脅有多大，但民調反映出人民有不同的看法。武器買得再多，最終仍要靠人來操作，如果整個社會處於分裂狀態，台灣又要如何形成共同的防衛意志？