鄭麗文：中部將聯合造勢　彰化選情漸入佳境

鄭麗文公布魏平政縣政顧問團陣容。（中評社 方敬為攝） 鄭麗文數次到彰化拉抬魏平政。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化10月12日電（記者 方敬為）力拼彰化縣長勝選，中國國民黨主席鄭麗文今天再到彰化拉抬縣長參選人魏平政，除了宣布親自擔任競選總部主委，也請到馬英九時代“閣員”加入魏平政縣政顧問團，她表示，包括前“行政院長”陳沖、前“內政部長”李鴻源等都將輪番到彰化助陣。針對彰化民調，她向媒體稱“很好”，並歡迎大家17日到彰化參加藍營首場中部縣市聯合造勢，強調彰化漸入佳境。



魏平政競選總部12日舉辦“26鄉鎮三長菁英與縣政顧問團”成立大會，鄭麗文到場主持，宣布出任競選總部主任委員，同時也公布魏平政縣政顧問團隊陣容，強調她懇託過去國民黨執政時的“部會”首長加入，將以真正有執政專業的團隊協助彰化發展，宣示國民黨經營彰化的決心，爭取選民支持。彰化縣長王惠美仍缺席造勢活動。



鄭麗文強調，魏平政的專業性獲得黨內智庫及過去曾有執政經驗的“部會”首長認可，顧問團召集人由新北市副市長劉和然擔綱，團隊成員包括前“行政院長”陳沖、前“內政部長”李鴻源、前陸委會副主委張顯耀、前農委會主委林享能、前國健署長邱淑媞、前“行政院”祕書長薛香川、前“交通部長”陳世圯、前“立委”陳宜民、吳怡玎及專家學者等。



鄭麗文指出，魏平政尚未就任，已擬出縣政發展白皮書、專家顧問及團隊都已經準備就緒，這就是真材實料，就是國民黨發展彰化縣的決心！她強調，國民黨推出的縣政顧問團，是希望以專業、經驗及實際行動協助彰化，讓地方各項產業有更好的發展。



鄭麗文表示，國民黨與民進黨不同，國民黨不是為了個人權利或私人利益，而是認真做事、真正關心彰化。她也呼籲彰化鄉親，不要因為民進黨的高壓或檢調介入而心生畏懼，國民黨將以負責任的態度、謙卑的心情及必勝的決心投入選戰，團結所有力量，為彰化打造全新的未來。



為了提振彰化縣長選情，鄭麗文也預告17藍營首場聯合大造勢將從彰化縣出發，歡迎所有非綠支持者踴躍響應，2026縣市長贏，2028大選才能贏！