李安妮稱看到李登輝影子　沈伯洋這樣回應

左起民進黨台北市長參選人沈伯洋、台北市議員王閔生、綠委吳沛憶。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月12日電（記者 張穎齊）民進黨台北市長參選人、“立委”沈伯洋挑戰中國國民黨籍台北市長蔣萬安，選戰白熱化，綠營大咖與基層里長紛紛出面力挺“洋流”。台灣日本關係協會長謝長廷11日吹陶笛助陣，民進黨籍“立委”王世堅送上“雷神之鎚”，李登輝女兒李安妮更曬出“洋流”船員證，稱在沈伯洋身上看到父親的影子。沈伯洋12日說，自己與李登輝仍有很大距離，能獲得民主前輩家人的肯定，內心非常感謝。



沈伯洋12日接受完媒體人黃暐瀚專訪後，前往台北市RED SPACE，出席“台北市76人年輕里長聯誼會建議及交流”活動，民進黨台北市黨部主委、“立委”吳沛憶、民進黨籍台北市議員王閔生及跨黨派里長共同出席。沈伯洋於會前受訪。



沈伯洋11日舉行首場“台北大洋流”車隊掃街，競選團隊宣稱起點有逾2千名支持者騎車加入，抵達大龍峒保安宮後，現場更聚集近萬人。綠營大咖接連現身，謝長廷吹奏陶笛，競選總部副主委王世堅則送上象徵正義的“雷神之鎚”，期許沈伯洋掃蕩不公不義，讓台北市民生活能夠“從從容容、游刃有餘”。



除了綠營大咖站台，李登輝女兒李安妮也公開展示“洋流”船員證，並在回覆學者貼文時表示“確實在沈伯洋身上看到父親的影子”。



沈伯洋表示，非常感謝每一位願意站出來支持的公民，也感謝李安妮使用“洋流”船員證，李登輝是自己非常敬重的前輩，“我離他有非常大的一段距離”，還有許多地方需要學習，能得到民主前輩的家人溫暖支持，令他很感動。



針對蔣萬安接受台灣民眾黨主席黃國昌專訪，是否意在鞏固特定支持群體沈伯洋表示，蔣萬安身為領先者，可能認為不需要太多媒體曝光，他尊重對方的戰術選擇，但自己是挑戰者，希望透過不同節目讓更多市民認識，市政不應區分政治立場，不論接受哪家媒體訪問，都應向市民說明營養午餐等具體問題的解決方式，而不是只考慮鞏固支持者。



至於選前辯論，沈伯洋表示，目前已有民視、三立、鏡電視及TVBS提出邀請，若部分電視台願意合辦，也可能安排三場辯論，他希望增加與蔣萬安交鋒的機會，讓市民充分比較雙方政見。



隨後，沈伯洋與里長們進行閉門會談交流。