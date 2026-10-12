張啟楷吳品叡簽合作備忘錄　嘉倍共好　

張啓楷（右）與吳品叡（中）共同簽署合作備忘錄。（中評社 李京昇攝） 張啓楷（右三）與吳品叡（左三）與多位市議員、縣市議員參選人共同舉行記者會。（中評社 李京昇攝） 記者會現場。（中評社 李京昇攝） 張啓楷競選總部外觀。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義10月12日電（記者 李京昇）台灣民眾黨嘉義市長參選人張啟楷、無黨嘉義縣長參選人吳品叡，12日共同簽署“大嘉義整合溝通平台”合作備忘錄，提出推動嘉義藍線輕軌、打造文化觀光共同品牌、鼓勵青年返嘉安居，以及建立縣市整合溝通機制4大方向，打造“嘉”倍共好。



中國國民黨嘉義市長黃敏惠、民進黨嘉義縣長翁章梁兩任屆滿，在嘉義市部分，藍白合作共推張啟楷對決民進黨嘉義市長參選人、綠委王美惠；嘉義縣方面，藍白營以“在野大聯盟”方式，推派吳品叡對上民進黨嘉義縣長參選人、綠委蔡易餘。



張啟楷、吳品叡今天與國民黨嘉義市議員傅大偉、陳家平、黃思婷、市議員參選人梁樹綸、民眾黨市議員參選人林昱孜、嘉義縣議員參選人萬家甫，共同舉行開記者會，簽署“大嘉義整合溝通平台”合作備忘錄，提出推動嘉義藍線輕軌、打造文化觀光品牌、青年返嘉安居及建立縣市合作機制。



張啟楷說，賴清德昨天到嘉義市輔選，雖喊王美惠、蔡易餘都當選，縣市發展是一加一大於二，但縣市同時間由民進黨執政就有兩次，第一次是前嘉義縣長陳明文與時任嘉義市長陳麗貞，第二次則是前嘉義縣長張花冠與前嘉義市長涂醒哲，但民進黨都沒有把握機會好好合作，既然民進黨做不到，就讓有默契的張啟楷、吳品叡一起來合作。



張啟楷表示，大嘉義合作首要推動藍線輕軌，2024年嘉義市已推動“嘉義大眾捷運系統藍線可行性研究”，全長約15公里，超過一半路線位於嘉義縣，未來將由縣市共同向“行政院”、“交通部”爭取中央支持。他也主張整合阿里山、故宮南院、嘉義市木都文化及各鄉鎮景點，推出“嘉義大縱走”，打造共同觀光品牌。



在居住議題上，張啟楷提出北港路、嘉北車站周邊開發，提供至少3%土地作為社宅用地，目標再興建2000戶，並與嘉義縣研議成立“大嘉義住宅及都市更新中心”。他承諾若當選，將於就職100天內召開首次平台首長會議，建立定期協商及進度公開機制。



吳品叡表示，嘉義縣市應打破行政藩籬，共同爭取建設資源。他指出，2006年前嘉義縣長陳明文任內曾提出高鐵聯外輕軌構想，2024年翁章梁也曾支持嘉義藍線建設，盼未來加速推動。



吳品叡也提出“一鄉鎮一特色品牌”，串聯太保、朴子及各鄉鎮觀光資源，並以全縣再興建3000戶社宅為目標，依人口、就業及生活圈需求配置，與嘉義市共同整合住宅及都更資源。