盧秀燕：不能輕忽洋流　國民黨緊張點是好事

台中市長盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月12日電（記者 方敬為）中國國民黨“立法院長”韓國瑜雙十致詞時重批民進黨，外界解讀有發出穿雲箭抗“洋流”效應的考量。國民黨籍台中市長盧秀燕今天對此表示，面對所謂“洋流”確實不能掉以輕心，國民黨緊張一點是好事，這幾天韓院長已發聲，她也不例外，會以行動支持台北市長蔣萬安連任。年底台北市長選戰是這次縣市長選舉重中之重，她後續也會到全台各地去輔選。



針對民進黨台北市長沈伯洋的“洋流”效應，盧秀燕12日在台中市議會備詢空檔受訪表示，蔣萬安過去4年做得非常的好，其實從內部民調看起來，蔣表現還算穩定，且有一定幅度的領先。不過，緊張是好事，因為隨著選舉只剩下不到40天左右，怎麼樣能夠大家緊張一點、能夠更積極一點，同時大家不要掉以輕心，這是很重要的事情。



盧秀燕認為，洋流的影響力當然要謹慎因應，不過，現在選舉雖然看起來很緊張、很熱鬧，不過大家如果回想4年前台北市長選舉，當時可是三強鼎立的局面，比這次更緊張，但蔣萬安仍脫穎而出。且現在“洋流”動員等活動，讓外界聯想到去年的“大罷免”行動，甚至有人形容是“大罷免 2.0”，對選民觀感的影響，值得觀察。



盧秀燕強調，蔣萬安是做實事的市長，最近也拋出松山機場遷建議題，台北市民多有討論，是民眾關心的議題，剛好台中有些經驗。在多年前，把市中心的水湳機場遷到清泉崗，讓原有的機場腹地重劃更新，成為水湳經貿園區，近年包括國際會展中心、綠美圖、中央公園等落成啟用，帶動區域發展。



盧秀燕說，等台中市議會會期結束後，她會把台中市過去遷建機場、水湳經貿園區發展的經驗，到台北市與蔣萬安交流，以行動支持台北市長蔣萬安連任。