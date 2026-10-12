湯紹成：賴清德中美關係正走向左右碰壁

湯紹成。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月12日電（記者 張嘉文）“民主文教基金會”今天上午舉行“中美習特二會後台灣民心思變？”民調發布記者會，政治大學國際關係研究中心兼任研究員湯紹成在會中表示，從拜登到特朗普，美國對台灣的態度已有非常大的變化，拜登過去多次表態會保衛台灣，但特朗普卻不再這麼說，甚至強調不支持“台獨”、台灣距離美國太遠，不會為了“台獨”打仗等等。



湯紹成表示，現在美國政策變化非常快，民調也反映出民眾開始思考，台灣是否還能繼續依賴美國。他以過去陳水扁時期在中美之間“左右碰壁”為例，認為台灣近年一面倒向美國，另一邊卻完全放空，隨著美方態度改變，“賴政府”也可能逐漸面臨左右碰壁的處境。



他認為，特朗普政府介入台海衝突的可能性偏低，台灣若繼續一面倒向美國，恐怕會讓自己在國際政治中的角色愈來愈邊緣化。



這場記者會由“民主文教基金會”董事長桂宏誠主持，邀請政治大學國際關係研究中心兼任研究員湯紹成、政治大學選舉研究中心特聘研究員暨政治學系合聘教授陳陸輝、台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇，以及新黨副主席李勝峯共同分析。



湯紹成指出，觀察當前美中台關係，必須區分“固態現狀”與“動態現狀”。例如“中華民國憲法”、大陸的統一政策，屬於相對固定的部分，但美國政府更替、對台政策及台灣內部統獨態度，都可能隨著局勢變動。



湯紹成說，台灣從冷戰以來就是美國在區域戰略中的籌碼，但現在的情況已經不同。拜登任內曾多次表示會保衛台灣，特朗普卻不再做出相同表態，還曾強調不支持“台獨”，從今年5月到9月的中美元首互動，已可看出美方態度出現明顯調整。

