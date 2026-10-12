關注：韓流戰洋流　沈伯洋尊韓牌有用？

民進黨台北市長參選人、“立委”沈伯洋。（照片：沈伯洋競選總部提供） 中評社台北10月13日電（記者 張穎齊）民進黨台北市長參選人沈伯洋帶起“洋流”狂潮，出動“黑蔣產業鏈”，拉高全台地方選舉溫度。中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜雙十演講抨擊“賴政府”“假民主、真獨裁”，令在野士氣大振，韓11日更立刻同台國民黨籍台北市長蔣萬安助陣。面對“韓流”對戰洋流，沈伯洋急速調整戰略，大打降低仇恨的“尊韓牌”，選民是否埋單見仁見智。



根據TVBS民調顯示，沈伯洋5月還大幅落後蔣萬安28個百分點，僅5個月不到，本月即拉近到只落後蔣8個百分點，讓民進黨陣營信心爆棚。民進黨目前以熱戰為主，從大咖站台、“洋流”造勢，如影隨形掃街拜票，顯然是有所奏效。



但當選戰來到白熱化、蔣萬安也啟動大反擊熱戰模式，加上“韓流祖師”韓國瑜被解讀發動“吸黑大法”，雙十演講一語，提出“大罷免、不副署”關鍵字，讓非綠選民回想起民進黨賴清德、“行政院長”卓榮泰、沈伯洋等為首的大罷免行動、行政立法亂象，使得沉悶已久的在野氣勢大振，展開反撲。



沈伯洋面對此情，也立刻調整戰略步驟，打出“尊韓牌”，不對韓國瑜進行批判，反而稱讚“一針見血、幽默”，有權表達自己的看法、不認為這與選舉有關。加諸參選以來重新包裝的暖男造型和談吐，更積極接受偏藍的名嘴王淺秋、王偉忠、趙少康等專訪，且還透露接下來還要再接受趙少康專訪一次，甚至傳出還要跨足到演藝界接受藝人沈玉琳的訪問，企圖突破同溫層。



不過，這樣180度的大轉變，選民真能埋單？距離去年大罷免僅是一年的事，沈伯洋過去積極抗中、抹紅藍白的鮮明形象，也一一被翻出，包括曾主張在社區中心提供注射劑、廢除死刑、兩岸交流和宮廟里長陸配都是滲透破口、台灣要“獨立制憲”反對“中華民國”類殖民等語；甚或他先前積極拉攏的藝人蔡康永，都被爆出他曾在2015年臉書上，諷刺蔡康永主持的《康熙來了》“終於沒了！”



面臨過往種種激進言論被翻出，人物設定出現重大疑慮，沈伯洋雖積極消毒、淡化，但一旁從賴清德、民進黨政策會執行長吳思瑤、到親綠媒體、側翼網軍、青鳥洋流支持者等，仍繼續發表激化的言語，沈伯洋欲快速呈現的“溫暖、陽光、正面”形象，差距似乎甚遠。加上民進黨“正國會”前龍頭游錫堃還失言酸蔣萬安“認養阿公”，被認為堂堂大咖淪為側翼，種種“大罷免2.0”既視感，還有“韓流”大反擊的挑戰，端看選民能否埋單。