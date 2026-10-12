高雄藍軍揭幼兒園不當管教　賴瑞隆切割

國民黨籍高雄市議員陳麗娜（左起）、許采蓁、邱于軒、白喬茵12日在高雄市議會黨團開記者會。（中評社 蔣繼平攝） 國民黨高雄市議會黨團開記者會揭露賴瑞隆幼教產業後援會余姓總會長所經營幼兒園涉及16項不當管教爭議。（中評社 蔣繼平攝） 國民黨籍高雄市議員邱于軒針對兒虐事件議題受訪。（中評社 蔣繼平攝） 國民黨籍高雄市議員陳麗娜（左起）、許采蓁、邱于軒、白喬茵12日在高雄市議會黨團開記者會。（中評社 蔣繼平攝） 高雄市議會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月12日電（記者 蔣繼平）高雄市長選舉由藍委柯志恩對決綠委賴瑞隆。國民黨高雄市議會黨團12日揭露賴瑞隆幼教產業後援會余姓總會長所經營幼兒園涉及16項不當管教爭議，包括以膠帶綑綁幼童雙手、禁止如廁導致失禁、拉扯頭髮及戶外教學弄丟幼童等，要求賴瑞隆出面說明清楚。賴競辦隨即聲明余會長已向總部主動請辭會長職務。



針對爭議，賴瑞隆競選總部回應堅持“兒虐零容忍”的立場，孩子的安全與權益絕對是第一優先。經瞭解，該園所發生管教爭議的教保人員已離職、園所也遵守相關行政裁罰，目前則已符合相關規範運營中。未來也會持續關注幼教發展及從業人員。



國民黨籍高雄市議員邱于軒、白喬茵、許采蓁、陳麗娜12日在高雄市議會黨團開記者會揭露，民進黨市長參選人賴瑞隆幼教產業後援會余姓總會長所經營幼兒園涉及16項不當管教爭議，虐童紀錄劣跡斑斑。



邱于軒指出，2020年時接獲多名家長陳情痛訴林園某幼兒園有虐兒事件，用膠帶綑綁小孩的手說是哆啦A夢、不讓幼兒上廁所導致失禁，甚至造成膀胱受傷、戶外教學弄丟幼兒、叫小孩站著睡、掐小孩…等等，遭控多達16項的不當管教樣態。



許采蓁表示，賴瑞隆從過去面對自家的霸凌案，直到對方家長向媒體爆料才願意處理，而自己的幼教會長讓園所發生虐童近6個月才處理，如果賴真的不幸當了市長，不敢想像高雄的教育現場會變成什麼樣子。



白喬茵表示，該園所的負責人擔任賴瑞隆後援會長，對於孩子與家長來說，可以說是二次傷害。陳麗娜表示，一個候選人提供出這樣的後援會名單，加上過去對自家霸凌案爭議的處理不當，根本無法讓社會安心。