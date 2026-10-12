美日軍演　湯紹成：特朗普與建制派在唱雙簧

政大國關中心兼任研究員湯紹成。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月12日電（記者 張嘉文）美日訂10月19日至29日舉行“利劍”演習，美軍首度在日本與那國島部署反艦及防空飛彈系統。政治大學國際關係研究中心兼任研究員湯紹成今天對此表示，美國總統特朗普與傳統建制派其實是在“唱雙簧”，特朗普走自己的路線，營造和中方領導人相處融洽的氛圍，國會、國務院及軍方等建制派則持續推動軍事部署。



湯紹成認為，雙方看似政策不一致，實際上卻可能相互為用，讓特朗普增加與中國談判籌碼。



日本自衛隊與美軍預計10月19日至29日舉行兩年一度的“利劍”演習，美軍首度在距離台灣僅68英里（約109公里）的與那國島部署機動的“海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統”（NMESIS），以及陸戰隊整合防空系統（MADIS）。



民主文教基金會今天上午舉行“中美習川二會後台灣民心思變？”民調發布記者會，受邀出席的湯紹成在會中回應媒體提問時表示，特朗普與建制派各有各的作法，所謂建制派包括美國國會、國務院及軍方等傳統體系，這些單位持續推動軍事部署，與特朗普目前希望改善美中關係的政策方向並不完全吻合，但特朗普也未必能夠避開這些部署，最後可能形成相互利用的局面。



湯紹成說，從這個角度來看，建制派的軍事動作反而可能成為特朗普對中談判的籌碼。因此，台灣應該支持特朗普推動兩岸和平及美中和諧的方向，至於建制派持續採取的軍事部署，他認為確實值得檢討。



湯紹成進一步指出，從俄烏戰爭的發展也可以看到，美國的政策方向可能隨特朗普的態度而改變，民進黨政府如果繼續一味依賴美國，未來恐怕會陷入被動，甚至成為特朗普對外談判時的絆腳石，“賴政府”應該思考是否需要改弦更張。



至於兩岸關係如何改善，湯紹成表示，兩岸互動應有一定過程，第一步是“喊話”，接著才是“對話”、“協商”，最後進入“談判”，但目前兩岸距離真正談判仍相當遙遠，甚至連第一步的善意喊話都還沒有出現。



尤其賴清德在雙十的談話仍然帶刺，湯紹成說，這難以營造兩岸改善關係的氣氛，政府可以先從適度喊話開始，觀察對岸反應，再透過開放旅遊等較低層次交流，逐步累積互動條件，形成對話氛圍。主因是當前中美關係正在變化，台灣應掌握特朗普與建制派政策方向的差異，避免繼續陷入對抗局面。