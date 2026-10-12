美售台F16電戰系統？台軍方：軟體在研發

台空軍參謀長、中將李慶然（右）接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月12日電（記者 鄭羿菲）華府“習特會”落幕後，台對美採購的2架F-16C/D日前抵台，中國國民黨籍“立委”馬文君12日質詢時提問，這兩架有電戰系統嗎？台空軍參謀長、中將李慶然數度以“部分硬體是在飛機上”回應，但在馬不斷逼問下李才說，軟體正在研發。



顧立雄則，它本來就是依照新的電戰系統要跟整機整合，現在整合的測試都在管制的節點當中如期進行。馬文君則回嗆，它沒有如期，原本今年就要全數交機，電戰系統也含在裡面，現在已經慢了。買這一型是為了讓飛官存活率上升，非常重要。李慶然才接話說，軟體正在研發，硬體部分的部分已經裝上去。



台空軍以“鳳翔專案”對美採購了66架F-16C/D Block70戰機，原定今年底全數交付。直到10月2日，首批編號6727、6728的F-16戰機，由南卡羅來納州格林威爾出發，經過德州，8月21日抵達夏威夷後滯留當地超過一個月，後經關島來台。



“立法院外交及國防委員會”12日邀請台“國防部長”顧立雄報告“‘國軍’飛行人員離退及補充現況與留任機制作為”，並備質詢。



馬文君質詢時問針對飛回台的2架F-16V追問是否具備電戰系統進行一連串的追問，李慶然多次回應電戰系統一開始就是按照計劃在執行。馬反問，什麼叫按照計劃，它本來就應該在飛機上，這2架到底有沒有電戰系統，有或沒有，很簡單的問題，不要說謊。李才說，電戰系統有隨機回來，是“蝮蛇之盾”254（V）。



不過，馬文君不買單，繼續問，目前這2架都有嗎？有裝在上面嗎？李慶然才說，“部分硬體在飛機上”、“部分裝備在飛機上”。馬則要求說清楚，有就有，沒有就沒有，什麼叫做“部分”在飛機上？你們之前說沒有，現在說部分，更讓人匪夷所思，什麼叫部分？