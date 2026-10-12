韓國瑜雙十轟賴清德　張啟楷籲賴聽進去

張啓楷（右）與吳品叡（左）今天共同舉行記者會。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義10月12日電（記者 李京昇）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜在雙十致詞中火力全開，痛批“賴政府”引發關注。對此，台灣民眾黨嘉義市長參選人張啟楷12日表示，韓國瑜當著賴清德的面提醒，不要讓世界認為台灣“假民主、真獨裁”，這也點出台灣當前民主與法治面臨的問題，呼籲賴清德“聽進去”。



韓國瑜10日在雙十大典致詞時點名賴清德有“政治潔癖”，愛惜自身羽毛跟民主，更重話直言，若賴無法解決現在立法與行政兩院對立，未來會大大傷害台灣的民主，“不能被全世界，認為是假民主真獨裁”。



張啟楷表示，“中華民國”曾經歷威權時代，之後逐步走向民主，過程沒有流血革命，民主化經驗更曾被視為重要典範，然而他認為近年民進黨執政下，民主制度受到衝擊，尤其近兩年連“立法院”三讀通過的法案，都會不附署、不實施，這在民主社會相當少見。



他指出，“立法院”是代表民意的重要機關，如果受制於民進黨，“立法院”的功能持續受到削弱，民主制度也可能只剩下形式，變成一種假象，甚至變成獨裁，韓國瑜在雙十慶典提出提醒，正是點出台灣目前面臨的重要問題。



張啟楷呼籲賴清德“聽進去”，台灣最值得驕傲的就是民主與法治，這些制度得來不易，不能讓長期累積的民主成果被掏空，也不能辜負全台民眾一路走來所累積的努力。