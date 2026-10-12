老鼠會滲台軍28人涉詐千萬　顧立雄：痛心

綠委林楚茵質詢台“國防部長”顧立雄（中）、主計局長謝其賢（右）。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北10月12日電／民進黨“立委”林楚茵12日在“立法院”爆料指出，近期台軍方官兵疑涉“老鼠會”集資投資事件，台“國防部”主計局長謝其賢證實，共計有28人涉案、金額約新台幣1062萬元，涉案人員已經移送台北憲兵隊偵辦。台“國防部長”顧立雄坦言，令人痛心與震驚，強調這種狀況不宜在軍中發生。



“立法院”“外交國防委員會”今進行“國軍飛行人員離退及補充現況與留任機制作為”專案報告。民進黨“立委”林楚茵、王定宇關注近期軍方官兵疑涉“老鼠會”集資投資事件，軍中疑有人憑藉財務專業取得同袍信任，宣稱有10%投資報酬率，集資代操投資，卻出現資金無法取回的問題。



謝其賢證實，這件事情發生自2023年，4名同仁共同受訓因認為其中1人較懂投資，因此交由他集資投資，後續有人推薦其他同仁加入，目前掌握不當借貸8人、推薦投資含當事人20人，金額約1062萬元，小則10萬、多則140萬，經清查均為個人存款，未動用公款。



據了解，2名主要當事人為財經與會計專才，謝其賢也表示，2名主要當事人已經於今年9月已各記大過1次，其中涉及推薦投資的人員已移送台北憲兵隊偵辦。顧立雄坦言“令人痛心、震驚”，強調這種狀況不宜在軍中發生。



林楚茵另提到，“國防部”開辦急難貸款，為經濟困難的官兵取得合法的資金協助，避免求助地下錢莊，憂心這筆錢遭作為投資之用。謝其賢說明，的確有2名官兵因本人或家人傷病申請急難貸款，但2人最後投資時間為去年10月，取得貸款則是今年4月，因此並非以貸款不當投資。



林楚茵關切受影響官兵的法律諮詢、債務處理及心理支持，王定宇也要求心戰單位落實金融與理財教育，讓官兵了解什麼是合理的投資，顧立雄表示，過去就有與金融研訓院合作，未來將以本案作為宣教案例，並注意官兵是否出現財務失衡。