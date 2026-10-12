距陸最近新竹南寮漁港淤積嚴重　明年將整建

新竹南寮漁港是台灣距離大陸最近的地方。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月12日電（記者 盧誠輝）距離大陸最近的新竹南寮漁港因長年泥沙淤積，導致漁民出海困難，地方希望能夠整建。中國國民黨籍“立法委員”鄭正鈐12日率領“立法院”經濟委員會到南寮考察時表示，他已成功爭取逾新台幣2.7億元經費，用來整建新竹南寮漁港，預計明年開工。



新竹南寮漁港距離福建平潭僅68浬（126公里），是台灣離大陸最近的地方。南寮漁港在1731年清朝雍正年間開港，當時稱作“竹塹港”，曾是台灣對大陸4大貿易港之一。1949年擴建後，無論是漁船的數量、噸位或是漁獲量都是桃竹苗地區屬一屬二的漁港。近年隨著南寮漁港的港口淤積問題日益嚴重，大型漁船無法靠岸，漁業逐漸沒落，漁港改轉型往觀光產業發展。



鄭正鈐12日率領“立法院”經濟委員會到新竹南寮漁港，台灣民眾黨籍“立委”洪毓祥也到場考察。鄭指出，他3年前就已接獲地方反映南寮漁港泥沙淤積問題，除召開地方說明會協調“中央”增加清淤經費外，也曾多次在“立法院”透過質詢，持續要求改善港區淤積與碼頭老舊問題。



鄭正鈐提到，經過3年來的持續協調與爭取，南寮漁港三大建設取得具體進展，疏浚經費由每兩年約2500萬元增至每年約4000萬元，年均經費達原來的3.2倍；浮動碼頭與冷鏈倉儲兩項工程總經費合計逾2.7億元，預計明年開工。



鄭正鈐強調，南寮漁港受到沿岸漂沙、風吹沙及河口輸砂等因素影響，除了增加疏浚經費，更須從源頭改善。他也將要求水利署參與頭前溪及鳳山溪河口輸砂治理，透過跨部會合作，降低港區反覆淤積的問題。