台軍用無人機裝陸晶片　錦明公司副董遭收押

錦明實業被檢調搜索。（圖：翻攝錦明實業官網） 中評社台北10月12日電／台灣錦明實業公司研發軍用商規無人機載具，投標台軍方多項無人機採購案，卻涉嫌將禁用的陸製晶片、鏡頭組裝到無人機後，提出不實產地證明書供軍方驗收。檢方在雙十連假前夕出擊，搜索6處帶回7名員工、1證人。訊問後認定簡姓副董事長、陳姓業務總監犯嫌重大聲押獲准。



錦明簡姓副董事長、陳姓業務總監犯嫌重大聲押獲准消息傳出後，股價隨即跌停鎖死，至收盤都沒打開。



錦明實業成立於1987年，早年以五金代工起家，曾為蘋果合格供應商。近年積極尋求轉型，產品線跨足精密連續沖壓模具、電子沖壓零組件及鎂合金壓鑄機構件。其核心收入有高達8成以上來自傳統五金沖壓業務，同時也布局太陽能與儲能，近期更因發展軍用無人機模組打入非紅供應鏈而備受關注。



台灣桃園地檢署12日發布新聞稿表示，檢方獲悉上櫃公司錦明實業股份有限公司及子公司承接“國軍”多項無人機採購案，疑未依採購合約規定，將禁用的陸製晶片及鏡頭組裝至無人機後，提出不實產地證明書供軍方辦理驗收情資。檢察長張春暉隨即指派“國安”專組檢察官林奕瑋指揮偵辦。



經積極蒐證後，於8日上午指揮“法務部調查局”新竹縣調查站持台灣桃園地方法院核發的搜索票，前往錦明公司、子公司、供應商及相關人住處等共6處執行搜索，約談簡男、陳男及相關員工共7人及1名證人到案說明，並查扣相關物品釐清案情。



經檢察官漏夜訊問，認簡男、陳男均涉犯“國家安全”法第11條第1項、同法第12條第1項對用於軍事採購之產製品，知悉原產地係來自大陸地區而為交付、刑法第216條、第215條之行使業務上登載不實文書及同法第339條之4第1項第2款之三人以上加重詐欺取財等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有羈押之必要。於9日凌晨3時許，諭知當庭逮捕向法院聲請羈押禁見獲准，其餘被告均請回。