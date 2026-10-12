部會成洋流貫徹者？石崇良：社區不會發毒品

台“衛福部長”石崇良接受質詢。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北10月12日電（記者 邱筠媜）中國國民黨籍“立委”廖偉翔今於“立院”質詢時，針對“行政院長”卓榮泰日前在“立法院”展示民進黨台北市長參選人沈伯洋的“台北大洋流船員證”，質疑“行政院”及“衛福部”等部會是不是變成“洋流”中心思想的貫徹者？對此，台“衛福部長”石崇良強調，他沒辦法替卓榮泰回答，但在“立法院”當然要秉持行政中立。廖偉翔喊話，希望“行政院”還有清醒的人，不要隨波逐洋流。



針對沈伯洋社區發毒品、引進加拿大注射屋、毒品等於藥品的主張，石崇良強調，“台灣不適合、‘衛福部’完全不考慮，絕不在社區提供毒品”、“管制藥品與毒品當然不會畫上等號”。



“立法院”衛環委員會12日安排“衛福部”、“法務部”、“教育部”等部會官員，專題報告“減害計劃執行成效及毒癮治療量能與毒品邊境、校園及相關防制精進作為”。



廖偉翔質詢時問，“行政院長”卓榮泰2日在“立法院”秀出沈伯洋的“台北大洋流船員證”，議場是“國家”大政的場合，“行政院長”備詢是公務行程，卓榮泰在議場裡面曬船員證，視為“行政院”遵循“洋意志”，認同沈伯洋的中心思想？



石崇良說，“我沒有辦法替院長回答這些問題”。



廖偉翔追問，是不是代表這是卓榮泰的個人行為，在議場內做政治宣傳？卓榮泰那天有請假嗎？如果沒有請假，“衛福部”也是“行政院”的一員，“行政院”是不是變成“洋流”中心思想的貫徹者？



石崇良回應，在“立法院”當然要秉持行政中立。



廖偉翔指出，這件事情很重要，他們非常擔心“行政院長”認同洋流的中心思想。他舉例，2023年3月，虐兒案件全台憤怒時，沈伯洋在“立法院”談兒虐修法時稱“凌虐不一定會造成傷害”，您認不認同“凌虐不一定會造成傷害”？



石崇良說，他們一向主張兒虐零容忍。



廖偉翔引用“高檢署”數據指出，毒品持有與製造販運人數創十年新高，新興毒品致死案件翻倍、毒駕暴增三倍；面對毒品問題嚴重，但“衛福部”在減輕毒害的作為上卻嚴重僵化，明定“美沙冬中斷14天即取消補助”，形同將最需要戒治的斷藥者踢出醫療體系淪為黑數。加上毒防中心個管員短缺、面訪率目標僅定17%低標、毒防基金執行率各部會最低，與戒治量能嚴重脫節。



對於沈伯洋批評校園驗尿篩檢“噁爛”，石崇良強調，現行制度仍有高風險篩檢的必要性。



廖偉翔強調，毒防關乎下一代安全與社會安定，剛剛每個問題已經明顯打臉洋流教主沈伯洋的中心思想，希望“行政院”還有清醒的人，不要隨波逐洋流。