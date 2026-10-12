再邀辯論！張啓楷要親自向王美惠下戰帖

民眾黨嘉義市長參選人張啓楷。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義10月12日電（記者 李京昇）選戰倒數不到50天，藍白共推的台灣民眾黨嘉義市長參選人張啓楷，對於主要對手民進黨嘉義市長參選人、綠委王美惠較少回應政治攻防，12日再喊話“王美惠不要再躲了，出來辯！”並強調王美惠若再不回應，繼續當鴕鳥，他不排除親赴王美惠競選總部下戰帖。



張啓楷今天與無黨籍嘉義縣長參選人、朴子市長吳品叡簽署縣市合作備忘錄，針對網路上有不少網友認為王美惠避戰、不回應政見也不願辯論，媒體詢問如何突破選戰僵局？張啓楷說，市長選舉攸關嘉義市未來4年發展，參選人有責任把政見攤在陽光下，接受市民檢驗，而不是迴避選戰議題。



張啓楷表示，民進黨台北市長參選人、“立委”沈伯洋日前向國民黨台北市長蔣萬安下戰帖，要求進行多場辯論，因此他也不排除比照辦理，市民對王美惠的市政規畫及未來施政主導權等都有疑問，如果王美惠始終不願正面回應，繼續當鴕鳥，他近期將與競選團隊討論，必要時親自前往王美惠競選總部邀請辯論。



此外，對於王美惠提出將嘉義市打造為“雲嘉嘉核心城市”，張啓楷質疑，王美惠過去參選“立委”時曾提出興建輕軌、完善嘉義市交通網絡等政見，但相關建設尚未落實，如今又提出區域核心城市構想，讓人質疑空洞、說法前後矛盾，嘉義市民有智慧，也有能力比較參選人的政策與施政方向。



最後他再次連聲喊話“王美惠，來辯！”希望透過公開辯論，讓市民直接檢視雙方政見。對此，王美惠團隊至今始終未有回應。