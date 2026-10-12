竹市6議員不連任　議長送最新蘋果手機致謝

新竹市議會12日在議場歡送即將卸任議員。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月12日電（記者 盧誠輝）2026地方選舉進入倒數46天，新竹市有6位議員確定不再尋求連任。中國國民黨籍新竹市議會議長許修睿12日在定期會最後一天，在議場為6位即將卸任的議員舉辦致敬儀式，感謝這6位議員長年的付出與貢獻，新竹市長高虹安也特地到場獻花致意。



這6位不尋求連任即將卸任的新竹市議員包括無黨籍的前議長鄭成光、副議長余邦彥、前副議長孫鍚洲、國民黨籍議員段孝芳、民進黨籍議員曾資程與劉康彥。



許修睿特別致贈每位卸任議員象徵“議員議政圓滿功成卸任，另創人生新價值”的新竹在地精美琉璃藝品“萌芽”，祝福6位議員卸任後海闊天空、平安喜樂。高虹安與市府主管也到場獻花，感謝這6位議員為地方自治與城市發展奠定深厚基礎。



許修睿為特別感謝已締造11連霸新竹市議員紀錄、資歷長達44年的前議長鄭成光，以及身兼運動健將的副議長余邦彥，特別加碼致贈最新款的iPhone 18 Pro手機，象徵滿滿的心意，也期盼兩位前正副議長能透過新科技記錄精彩的退休生活點滴，並能時常與議會老同事話家常、給予後輩提點指導。



許修睿在儀式最後更頒贈新竹市議會前兩隻石獅子造型的紀念品給前議長鄭成光，象徵“王者高節”，感謝他長達49年投身民意代表服務的卓越貢獻。