新竹市11連霸前議長鄭成光告別政壇

新竹市議會於12日舉行本屆最後一次定期會閉幕，11連霸前議長鄭成光（右四）告別政壇 。（照：新竹市議會提供） 中評社新竹10月12日電／新竹市議會於12日舉行本屆最後一次定期會閉幕，議事廳特別安排了一場溫馨感人的感恩致敬儀式。中國國民黨籍議長許修睿率全體同仁向長期為市民打拚的議員們表達最高敬意與感謝，同時也特別向6位不尋求連任、勞苦功高的資深議員獻上誠摯祝福。



新竹市議會指出，今儀式聚焦於6位不尋求連任的重量級議員，包含前議長鄭成光、副議長余邦彥、前副議長孫鍚洲，以及議員段孝芳、曾資程與劉康彥。



許修睿特別致贈每位卸任議員象徵“議員議政圓滿功成卸任，另創人生新價值”的新竹在地精美琉璃藝品“萌芽”，並獻上美麗花束，祝福6位議員卸任後海闊天空、平安喜樂。



其中，針對締造11連霸紀錄、資歷長達44年、今年77歲的無黨籍前議長鄭成光，以及身兼運動健將的國民黨籍副議長余邦彥，許修睿更加碼致贈最新款的“iPhone 18 Pro”手機，象徵滿滿的心意，期盼兩位前正副議長能透過新科技記錄精彩的退休生活點滴，並能時常與議會老同事話家常、給予後輩提點指導。



儀式尾聲，許修睿頒贈新竹市議會前兩隻石獅子造型的紀念品給前議長鄭成光，象徵“王者高節”，感謝他長達49年投身民意代表服務的卓越貢獻。