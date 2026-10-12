瘋狂科學家特展　嘉義太空教育館登場

嘉義縣長翁章梁（右二）體驗科學展關卡。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義10月12日電（記者 李京昇）嘉義縣太空教育館“瘋狂科學家特展”12日開幕，民進黨嘉義縣長翁章梁與隙頂國小師生喊出“不怕失敗，能量全開！”分貝突破100成功啟動展館裝置，為特展正式揭幕。



翁章梁表示，科學家的成功從來不是一蹴可幾，許多偉大的科學發現，最初都可能來自天馬行空、甚至看似“瘋狂”的想法，特展設置多項互動設施，讓孩子透過實際操作理解物理原理，在遊戲與實驗中感受科學的樂趣，也鼓勵孩子勇於嘗試、從失敗中找答案。



啟動儀式後，現場同步輸出紀念照片，翁章梁親筆簽名後張貼於展館“瘋狂科學家英雄榜”，師生隨後進入展區體驗，透過操作、觀察與實驗認識科學原理，館內不時傳出驚呼與笑聲。



嘉義縣科學教育中心也配合推出“瘋狂指數大挑戰”，透過趣味任務帶領孩子重新認識“失敗”。特展即日起在太空教育館展出1年，開放民眾自由參觀，學校團體也可預約導覽。



翁章梁同時視察太空教育館常設展施工進度及互動設施建置情形，他表示，除了持續改善校園軟硬體環境，也希望增加孩子接觸校外學習與實際操作的機會，讓科學不只存在課本裡，也能從生活與遊戲中被看見。